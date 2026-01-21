Denné zhrnutie: Trump signalizuje zdržanlivosť ohľadom Grónska, trhy sa upokojujú

- Prejav Donalda Trumpa na Svetovom ekonomickom fóre v Davose bol výrazne miernejší než jeho predchádzajúca rétorika. Prezident uviedol, že nemá v úmysle použiť silu na získanie Grónska, no zároveň odmietol vzdať sa tohto plánu.
- Fakt, že nezazneli žiadne zmienky o nových clách ani kontroverzných domácich návrhoch – ako napr. stropy na úroky z kreditných kariet – spustil rally úľavy na Wall Street po včerajšom výpredaji.
- Futures na americké akcie zaznamenali silné nákupy. US500 (S&P 500) počas dňa posilnil až o 1 %, čo by znamenalo najlepší denný výkon od konca novembra. S približne dvoma hodinami do konca obchodovania však zisky klesli na +0,4 %.
- Širšie americké indexy taktiež rastú: technologický US100 je vyššie o 0,5 %, zatiaľ čo US2000 (small-cap) a US30 (blue-chip) si pripisujú cez 0,4 %.
- Európske trhy sa vyvíjali zmiešane – DE40 (DAX) klesol o 0,3 %, zatiaľ čo UK100 vzrástol o 0,5 %. Ázijské trhy boli silnejšie, JP225 počas seansy posilnil o viac než 1 %.
- Hlavným bodom záujmu boli výsledky Netflixu. Výsledky za 4Q boli v súlade s očakávaniami, no výhľad na Q1 a celý rok 2026 investorov sklamal. Spoločnosť zároveň oznámila upravenú hotovostnú ponuku na akvizíciu Warner Bros a pozastavila spätný odkup akcií, aby si uchovala kapitál. Akcie Netflixu, ktoré v pre-markete padli o viac ako 7 %, aktuálne strácajú 4 % a od historického maxima stratili už viac než tretinu hodnoty.
- Geopolitická neistota podporila drahé kovy, pričom zlato a platina si udržali zisky nad 1 %. Zlato sa priblížilo k 4 900 USD za uncu, čo predstavuje ročné zhodnotenie cez 12 %.
- Nové prognózy naznačujú, že zlato by mohlo vystúpiť až na 7 000 USD, ak napätie okolo Grónska a ciel pretrvá. Napriek čiastočnému upokojeniu trhu zostáva zlato naďalej silne podporované.
- Striebro oslabilo o 1,3 % na 93 USD za uncu. Tlak pochádza nielen z blížiacich sa dodávok futures kontraktov, ale aj z obáv o pokles dopytu v solárnom sektore. Podľa Bloomberg NEF sa podiel striebra na nákladoch solárnych panelov zvýšil z približne 3 % v roku 2023 na takmer 30 % dnes, pričom varujú, že marže môžu byť negatívne, ak cena zostane nad 100 USD.
- Ceny zemného plynu (NATGAS) vyskočili o neuveriteľných 22 %, keďže predpovede víkendového „mrazového výkyvu“ hrozia prudkým rastom dopytu a obmedzením produkcie v Texase. Výsledkom je extrémna backwardácia – februárový kontrakt sa obchoduje s prémiou viac než 1 USD oproti marcovému.
- Pár EURUSD uzavrel týždeň so ziskom tesne nad 1 %, pričom testoval hranicu 1,17. Minister financií Scott Bessent uistil investorov, že USA nemajú problém so stabilitou štátneho dlhu a neexistuje racionálny dôvod, prečo by európske inštitúcie mali predávať americké dlhopisy.
- Komoditné meny dnes prekonali americký dolár, najmä novozélandský dolár (NZD), ktorý investori vnímajú ako geograficky izolovaný od napätia medzi USA a Európou. Analytici však upozorňujú, že úrokové sadzby na Novom Zélande sú stále nižšie ako v USA či Austrálii.
- Japonský jen zostáva stabilný, aj napriek historickému rastu výnosov – 40-ročné štátne dlhopisy prvýkrát prekročili 4 %, ťahané ambicióznymi výdavkovými plánmi vlády Sanae Takaichi. Trhový konsenzus teraz očakáva, že Bank of Japan môže v roku 2026 pristúpiť až k trom zvýšeniam sadzieb.
