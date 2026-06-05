Biliónové IPO v hre: Anthropic upokojuje vzťahy s Bielym domom pred plánovaným IPO 🤝

Napätie medzi americkou vládou a spoločnosťou Anthropic podľa informácií Reuters postupne poľavuje. Firma, ktorá patrí medzi najvýznamnejších hráčov v oblasti umelej inteligencie, sa pripravuje na vstup na burzu, ktorý by ju mohol oceniť až na 1 bilión USD. Pre investorov je preto vzťah s vládou kľúčový, pretože spory s regulátormi či armádou môžu výrazne ovplyvniť vnímanie rizika pred samotným IPO.
Konflikt vznikol po tom, čo Anthropic odmietol umožniť americkej armáde využívať svoje AI modely na domáci dohľad a plne autonómne zbraňové systémy. Následne Pentagon označil firmu za riziko dodávateľského reťazca, čo je veľmi citlivé bezpečnostné označenie, ktoré môže obmedziť využívanie jej technológií u vojenských kontraktorov. Anthropic toto označenie naďalej napáda na súde.
Zlom vo vzťahoch mal prísť po aprílovej návšteve šéfa spoločnosti Daria Amodeia v Bielom dome. Odvtedy sa komunikácia medzi firmou a niektorými časťami administratívy zlepšila, hoci spor s ministerstvom obrany zostáva otvorený. Symbolicky dôležité bolo aj pozvanie Amodeia na plánovaný podpis exekutívneho príkazu k umelej inteligencii, hoci pôvodná akcia bola neskôr zrušená.
Prezident Donald Trump následne 2. júna podpísal exekutívny príkaz, ktorý má vláde umožniť dobrovoľne testovať najpokročilejšie AI modely z hľadiska kybernetických rizík pred ich verejným nasadením. Cieľom je posilniť ochranu kritickej infraštruktúry, napríklad bánk, nemocníc alebo záchranných služieb. Anthropic uviedol, že sa teší na spoluprácu s Bielym domom pri zavádzaní tohto rámca.
Pre Anthropic je upokojenie vzťahov dôležité najmä pre dôveru investorov. Firma sa pripravuje na mimoriadne sledovaný vstup na burzu a prípadné ocenenie okolo 1 bilióna USD by z IPO urobilo jednu z najväčších udalostí na technologickom trhu. Silnejšie väzby na Washington môžu krátkodobo zmierniť obavy, že vládny spor poškodí jej obchodné vyhliadky.
Riziko však nezmizlo. Pentagon sa proti žalobe spoločnosti naďalej bráni a kým nebude otázka bezpečnostného označenia vyriešená, nad firmou môže visieť regulatorná neistota. Pre investorov tak nejde iba o príbeh rýchlo rastúcej AI spoločnosti, ale aj o test toho, či Anthropic dokáže zladiť komerčné ambície s požiadavkami národnej bezpečnosti.
Z investičného pohľadu môže byť prípad Anthropic dôležitým precedensom pre celý sektor umelej inteligencie. Ak sa firme podarí spor zmierniť a zároveň úspešne vstúpiť na burzu, môže to posilniť dôveru v ďalšie veľké AI emisie. Ak by sa však konflikt s Pentagonom znovu vyostril, môže to ochladiť náladu investorov nielen voči Anthropicu, ale aj voči ďalším súkromným AI gigantom.
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