Denné zhrnutie: US100 uzatvára seansu výrazným rastom 🚀

Hlavný faktor ovplyvňujúci volatilitu
Dominantnou témou dňa bola rovnováha síl okolo konfliktu medzi USA a Iránom a jej vplyv na globálne trhy. Po víkendových vojenských útokoch v Hormuzskom prielive obe strany v nedeľu večer oznámili pozastavenie bojových operácií, čo podporilo rast na Wall Street. Volatilita však bola výrazná – investori oscilovali medzi eufóriou a obavami, keďže Teherán oficiálne nepotvrdil prímerie a poprel, že by boli naplánované technické rokovania. Trhy tak počas dňa prudko kolísali, až kým na konci seansy neprevzali iniciatívu kupujúci.
Geopolitika
USA a Irán sa dohodli na pozastavení vojenských operácií a umožnení voľného priechodu obchodných lodí cez Hormuzský prieliv. Osobitný vyslanec Steve Witkoff a Jared Kushner odcestovali v utorok do Kataru na rokovania s tamojším premiérom s cieľom obnoviť mierové rozhovory. Katar zároveň pozastavil vlastné námorné operácie po tom, ako počas vojenských akcií zahynul jeden z jeho občanov v dôsledku zásahu črepinami.
Najvyšší súd USA zároveň vydal prelomové rozhodnutie. Potvrdil nezávislosť Fedu, keď z procesných dôvodov zablokoval prezidentovi Trumpovi odvolanie guvernérky Lisy Cookovej. Zároveň však rozhodol, že Trump mal právo odvolať komisárku FTC Rebeccu Slaughterovú, čím zvrátil precedens z roku 1935.
Makroekonomické údaje
Obchodný týždeň je skrátený kvôli Dňu nezávislosti (4. júla), no makroekonomický kalendár zostáva nabitý. Vo štvrtok budú zverejnené údaje z amerického trhu práce za jún. Goldman Sachs očakáva rast počtu pracovných miest o 130-tisíc (konsenzus: 115-tisíc), zatiaľ čo Deutsche Bank predpokladá len 75-tisíc, pričom upozorňuje na sezónne riziká.
Predseda Fedu Kevin Warsh vystúpi v stredu na fóre ECB v Sintre, pričom trhy budú jeho vyjadrenia pozorne sledovať z pohľadu ďalšieho vývoja úrokových sadzieb.
V Poľsku sa 1. júla končí program „Nižšie ceny palív“ (CPN) a na pohonné hmoty sa opäť začne uplatňovať 23 % DPH. Cena benzínu Natural 95 by sa tak mala zvýšiť približne na 6,50–6,80 PLN za liter, čo by mohlo zvýšiť infláciu CPI o približne 0,3–0,4 percentuálneho bodu.
Indexy
Wall Street uzavrela obchodovanie výrazným rastom. Dow Jones posilnil o viac než 302 bodov (+0,58 %) na 52 175 bodov, S&P 500 vzrástol o 0,51 % na 7 392 bodov a Nasdaq pridal 0,79 % na 25 497 bodov, pričom si udržal podporu v blízkosti 50-dňového EMA.
V Ázii bolo obchodovanie pokojnejšie – japonský Nikkei vzrástol o 0,15 % a čínsky CHN.cash posilnil o 0,93 %. Európske indexy uzavreli zmiešane. Stoxx 600 zostal prakticky bez zmeny, zatiaľ čo DAX (DE40) aj FTSE (UK100) stratili približne 0,2 %, hoci technologický sektor po výpredaji z minulého týždňa vzrástol o viac než 1 %. Poľský index W20 oslabil o 0,34 %, čím sa výrazne odlíšil od pozitívnej nálady na Wall Street.
Akcie
Hviezdou dňa bol Alphabet, ktorý počas svojho prvého obchodného dňa ako súčasť indexu Dow Jones Industrial Average posilnil o viac než 4 %.
Comcast vzrástol o 6–7 % po oznámení oddelenia mediálneho portfólia (NBCUniversal a Sky) do dvoch samostatne obchodovaných spoločností.
Výrobcovia polovodičov zažili počas dňa výraznú volatilitu. ETF SMH napokon vzrástol o 2,5 % po predchádzajúcom poklese o 3,1 %, Nvidia sa odrazila na +0,6 % a Micron zostal približne 2 % v mínuse.
Naopak, spoločnosť TopBuild stratila 12 %, čo predstavovalo jej najhorší deň od marca 2020 po oznámení akvizície zo strany spoločnosti QXO v hodnote 17 miliárd USD.
Meny
Dolár zostal pod miernym tlakom. Index USDIDX klesol o 0,23 % na približne 100,88 bodu.
Euro aj libra voči doláru posilnili – EURUSD vzrástol o 0,39 % na 1,1424 a GBPUSD o 0,43 % na 1,3253.
Menový pár EURPLN stúpol o 0,12 % na 4,29, zatiaľ čo USDPLN oslabil o 0,24 % na 3,75, čo je priaznivé pre dovoz surovín a ceny pohonných hmôt v Poľsku.
Japonský jen (USDJPY) zostal stabilný na úrovni 161,94.
Komodity
Ceny ropy vzrástli v reakcii na napätie okolo Hormuzského prielivu. WTI posilnila o 1,7 % na 70,38 USD za barel a Brent vzrástol o 1,24 % na 72,88 USD za barel.
Zlato a striebro sa dostali pod výrazný tlak. Zlato oslabilo o 1,20 % na 4 022 USD za uncu a striebro stratilo 1,36 % na 58,08 USD za uncu, čo je typická reakcia na zlepšenie rizikového apetítu investorov.
Najväčší pokles spomedzi všetkých sledovaných aktív zaznamenal zemný plyn (NATGAS), ktorý stratil 3,58 % a klesol na 3,18 USD. To môže odrážať očakávania rýchlejšieho obnovenia dodávok LNG.
Kryptomeny
Bitcoin vzrástol o 1,74 % a obchodoval sa v pásme 60 280 až 60 478 USD. Rast kryptomien zapadá do celkového risk-on sentimentu podporeného prímerím medzi USA a Iránom.
V pozadí sa objavili aj významné správy z odvetvia. Model Grok 4.5 od spoločnosti xAI (Elon Musk) začal súkromné testovanie v spoločnostiach Tesla a SpaceX. Je založený na novej architektúre V9 s približne 1,5 bilióna parametrov, čo môže mať v dlhodobom horizonte vplyv na valuácie spoločností v Muskovom ekosystéme. Tesla preto zaznamenala výrazný rast, ktorý trh čiastočne interpretuje ako reakciu na ambície spoločnosti v oblasti integrácie AI.
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