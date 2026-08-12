Graf dňa: EURUSD čaká na americkú infláciu CPI. Dáta môžu rozhodnúť o ďalšom kroku Fedu

Stredajšie obchodovanie na EUR/USD sa sústreďuje predovšetkým na očakávanie najdôležitejšieho dnešného údaja – americkej inflácie CPI. Dnešný výsledok môže výrazne ovplyvniť, ako trh nacení ďalšie zasadnutie Fedu.
V posledných dňoch očakávania ďalšieho zvyšovania sadzieb v USA zreteľne oslabili. Hlavným dôvodom boli slabšie údaje z trhu práce. Tak report ADP, ktorý ukázal vznik iba 44-tisíc pracovných miest v súkromnom sektore, ako aj následná správa NFP dopadli slabo. V júli počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva klesol o 23-tisíc, zatiaľ čo trh očakával rast približne o 80-tisíc. Výrazne smerom nadol boli navyše revidované aj údaje za predchádzajúce mesiace.
V dôsledku toho je trh voči ďalšiemu zvyšovaniu sadzieb Fedu čoraz skeptickejší. Dnešné inflačné údaje môžu tento pohľad buď posilniť, alebo opäť spochybniť. Ak CPI zaostane za očakávaniami, bude pre ďalšie sprísňovanie menovej politiky ešte menej argumentov. Ak naopak inflácia opäť prekvapí smerom nahor, trh sa môže rýchlo vrátiť k očakávaniu vyšších amerických sadzieb.
Na druhej strane stojí Európska centrálna banka. ECB už tento rok úrokové sadzby zvýšila a trh započítava ďalší krok v septembri. Očakávania septembrového zvýšenia sadzieb sú aktuálne veľmi vysoké.
Dnešné údaje z Nemecka navyše potvrdili, že inflácia zostáva zvýšená. CPI v júli vzrástol o 0,8 % medzimesačne a o 2,8 % medziročne. HICP sa zvýšil o 0,9 % medzimesačne a o 2,8 % medziročne.
To stavia EUR/USD do mimoriadne zaujímavej pozície. Na strane dolára máme čoraz slabší trh práce a klesajúce očakávania ďalšieho zvyšovania sadzieb Fedu. Na strane eura inflácia naďalej poskytuje ECB argumenty na zachovanie reštriktívnej menovej politiky.
Zdroj: xStation5
Faktory, ktoré aktuálne ovplyvňujú EURUSD
Dnešný report CPI je bezpochyby najdôležitejšou udalosťou pre EURUSD. Trh očakáva, že inflácia v júli medziročne vzrástla o 3,4 %, oproti 3,5 % v júni. Jadrová inflácia by mala medziročne vzrásť o 2,5 %.
Samotný výsledok však bude iba prvou časťou skladačky. Oveľa dôležitejšia bude reakcia trhu na dáta a zmena očakávaní týkajúcich sa ďalšej politiky Fedu.
Ak inflácia zaostane za očakávaniami, trh môže ďalej znížiť pravdepodobnosť ďalšieho zvýšenia sadzieb. V takomto scenári by mohli klesnúť výnosy amerických štátnych dlhopisov a dolár by sa mohol dostať pod tlak. Pre EURUSD by to bol pozitívny signál.
Naopak, vyššia než očakávaná inflácia by mohla časť tohto pohybu zvrátiť. Po veľmi slabých údajoch z trhu práce teraz trh potrebuje ďalší argument, aby sa vrátil k očakávaniu zvyšovania sadzieb. Silný údaj CPI by práve takýto argument mohol ponúknuť.
Je tiež dôležité pripomenúť, že inflácia zostáva nad cieľom Fedu. Ani slabší výsledok preto automaticky neznamená, že centrálna banka bude musieť rýchlo začať znižovať sadzby. Pre trh je teraz dôležitejšou otázkou, či zmiznú dôvody na ich ďalšie zvyšovanie.
Slabý trh práce zmenil očakávania týkajúce sa Fedu
Ešte nedávno bola možnosť ďalšieho zvyšovania sadzieb v USA oveľa reálnejšia. Situácia sa zmenila po sérii slabších údajov z trhu práce.
Júlový report ADP ukázal rast zamestnanosti v súkromnom sektore iba o 44-tisíc pracovných miest. O niekoľko dní neskôr priniesol report NFP ešte väčšie sklamanie. Počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva klesol o 23-tisíc, zatiaľ čo sa očakával rast o 80-tisíc. Výrazne smerom nadol boli revidované aj predchádzajúce údaje.
Trh práce je teraz jedným z hlavných argumentov proti ďalšiemu zvyšovaniu sadzieb Fedu. Ak ekonomika z pohľadu zamestnanosti viditeľne stráca dynamiku, centrálna banka má menej dôvodov ďalej zvyšovať náklady na financovanie.
Dnešný CPI tak môže byť chýbajúcim dielom skladačky. Slabšia inflácia v kombinácii so slabým trhom práce by Fedu vyslala veľmi jasný signál, že ďalšie zvyšovanie sadzieb nie je potrebné.
ECB rieši úplne iný problém
Situácia na strane eura teraz vyzerá inak. Európska centrálna banka už tento rok začala cyklus zvyšovania sadzieb a trh očakáva ďalší krok v septembri.
Očakávania týkajúce sa septembrového rozhodnutia sú pritom veľmi vysoké. Trh tak už ďalší krok ECB z veľkej časti započítava do cien a pre euro preto bude ešte dôležitejšie, ako bude centrálna banka postupovať následne.
Ak inflácia zostane zvýšená, ECB môže mať dôvody na zachovanie reštriktívnejšieho postoja. Dnešné údaje z Nemecka do tohto obrazu dobre zapadajú. Inflácia CPI aj HICP dosiahla v júli medziročne 2,8 %, pričom vysoký zostal aj medzimesačný rast cien.
To samozrejme neznamená, že samotná nemecká inflácia rozhodne o krokoch ECB. Ide však o dôležitú súčasť celkového inflačného obrazu eurozóny.
Rozdiel v očakávaniach Fedu a ECB začína podporovať euro
Práve toto je teraz pre EURUSD najzaujímavejšie.
Ešte nedávno bolo hlavným problémom pre euro zvýhodnenie Fedu vyplývajúce z vysokých úrokových sadzieb a očakávania ďalšieho sprísňovania menovej politiky v USA. Teraz sa však situácia začína meniť.
Trh znížil očakávania ďalšieho zvyšovania sadzieb Fedu, zatiaľ čo zároveň naďalej počíta s vysokou pravdepodobnosťou ďalšieho zvýšenia sadzieb ECB v septembri.
Ak bude dnešný americký CPI slabší, rozdiel v očakávaniach týkajúcich sa politiky oboch centrálnych bánk by sa mohol ešte viac posunúť v prospech eura. To by predstavovalo ďalší argument pre rast EURUSD.
Ak však americká inflácia prekoná očakávania, dolár by mohol rýchlo získať časť svojej výhody späť. Trh by v takom prípade opäť začal pochybovať, či Fed skutočne dosiahol koniec cyklu zvyšovania sadzieb.
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