🚨Útok na loď si vyžiadal 6 obetí. Ropa rastie a napätie na Blízkom východe eskaluje🛢️📈

- Húsíjský útok na nákladnú loď v Báb al-Mandabe si vyžiadal 6 obetí
- Ide o prvé úmrtia pri útokoch na lodnú dopravu v Červenom mori za viac ako rok
- USA zároveň zasiahli loď, ktorá sa podľa CENTCOM pokúsila prelomiť blokádu iránskych prístavov
- Napätie tak rastie na dvoch kľúčových trasách - pri Báb al-Mandabe aj Hormuzskom prielive
- Brent od začiatku týždňa pridáva viac ako 7 % a obchoduje sa okolo 89,6 USD za barel
- Húsíjský útok na nákladnú loď v Báb al-Mandabe si vyžiadal 6 obetí
- Ide o prvé úmrtia pri útokoch na lodnú dopravu v Červenom mori za viac ako rok
- USA zároveň zasiahli loď, ktorá sa podľa CENTCOM pokúsila prelomiť blokádu iránskych prístavov
- Napätie tak rastie na dvoch kľúčových trasách - pri Báb al-Mandabe aj Hormuzskom prielive
- Brent od začiatku týždňa pridáva viac ako 7 % a obchoduje sa okolo 89,6 USD za barel
Napätie na Blízkom východe sa opäť zvyšuje a konflikt zasahuje dve z najdôležitejších námorných trás svetového obchodu. Pri útoku húsíjských povstalcov na nákladnú loď v prielive Báb al-Mandab zahynulo šesť ľudí. Ide o prvé potvrdené obete útoku húsíov na námornú dopravu od začiatku vojny s Iránom koncom februára.
Terčom útoku sa stala egyptská nákladná loď Tihamah plaviaca sa pod tanzánijskou vlajkou. Podľa jemenských úradov zahynuli štyria členovia posádky. Traja občania Pakistanu a jeden Indonézan. Ďalší dvaja ľudia zahynuli pri následnom útoku počas záchrannej operácie. Húsíovia tvrdia, že zaútočili na plavidlo prevážajúce saudské vojenské vybavenie. Takmer súčasne zasahujú americké sily proti kontajnerovej lodi Vela Nova v Ománskom zálive. Plavidlo pod panamskou vlajkou sa podľa americkej armády pokúša prekonať námornú blokádu iránskych prístavov. Americký zásah vyradí riadenie a pohon lode, pričom obete hlásené nie sú.
Pre trhy je dôležité najmä to, že bezpečnostné riziká rastú súčasne v oblasti Báb al-Mandabu aj Hormuzského prielivu. Cez Hormuz pred vypuknutím konfliktu prechádzala približne pätina svetových tokov ropy, pričom doprava cez prieliv zostáva výrazne obmedzená. Rokovania o jeho opätovnom otvorení pokračujú, no podľa Reuters zatiaľ neprevažujú nad obavami z ďalších výpadkov dodávok.
Napätie podporuje aj ceny ropy. Brent sa v stredu ráno obchoduje približne na úrovni 89,6 USD za barel a od začiatku týždňa pridáva viac ako 7 %. Americká WTI sa pohybuje okolo 83,9 USD za barel. Kým nepríde výraznejší posun v rokovaniach a obnovenie dopravy cez Hormuz, geopolitická riziková prirážka zostáva významnou podporou pre ceny ropy.
GRAF: Vývoj ceny ropy BRENT (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
GRAF: Vývoj ceny ropy WTI (OIL.WTI, H1)
Zdroj: xStation5
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