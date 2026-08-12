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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
77 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
9:28 · 12. augusta 2026

🚨Útok na loď si vyžiadal 6 obetí. Ropa rastie a napätie na Blízkom východe eskaluje🛢️📈

Ondrej Greguš
·

Financial Markets Analyst

Zhrnutie
Zhrnutie
  • Húsíjský útok na nákladnú loď v Báb al-Mandabe si vyžiadal 6 obetí
  • Ide o prvé úmrtia pri útokoch na lodnú dopravu v Červenom mori za viac ako rok
  • USA zároveň zasiahli loď, ktorá sa podľa CENTCOM pokúsila prelomiť blokádu iránskych prístavov
  • Napätie tak rastie na dvoch kľúčových trasách - pri Báb al-Mandabe aj Hormuzskom prielive
  • Brent od začiatku týždňa pridáva viac ako 7 % a obchoduje sa okolo 89,6 USD za barel

Napätie na Blízkom východe sa opäť zvyšuje a konflikt zasahuje dve z najdôležitejších námorných trás svetového obchodu. Pri útoku húsíjských povstalcov na nákladnú loď v prielive Báb al-Mandab zahynulo šesť ľudí. Ide o prvé potvrdené obete útoku húsíov na námornú dopravu od začiatku vojny s Iránom koncom februára.

Terčom útoku sa stala egyptská nákladná loď Tihamah plaviaca sa pod tanzánijskou vlajkou. Podľa jemenských úradov zahynuli štyria členovia posádky. Traja občania Pakistanu a jeden Indonézan. Ďalší dvaja ľudia zahynuli pri následnom útoku počas záchrannej operácie. Húsíovia tvrdia, že zaútočili na plavidlo prevážajúce saudské vojenské vybavenie. Takmer súčasne zasahujú americké sily proti kontajnerovej lodi Vela Nova v Ománskom zálive. Plavidlo pod panamskou vlajkou sa podľa americkej armády pokúša prekonať námornú blokádu iránskych prístavov. Americký zásah vyradí riadenie a pohon lode, pričom obete hlásené nie sú.

Pre trhy je dôležité najmä to, že bezpečnostné riziká rastú súčasne v oblasti Báb al-Mandabu aj Hormuzského prielivu. Cez Hormuz pred vypuknutím konfliktu prechádzala približne pätina svetových tokov ropy, pričom doprava cez prieliv zostáva výrazne obmedzená. Rokovania o jeho opätovnom otvorení pokračujú, no podľa Reuters zatiaľ neprevažujú nad obavami z ďalších výpadkov dodávok.

Napätie podporuje aj ceny ropy. Brent sa v stredu ráno obchoduje približne na úrovni 89,6 USD za barel a od začiatku týždňa pridáva viac ako 7 %. Americká WTI sa pohybuje okolo 83,9 USD za barel. Kým nepríde výraznejší posun v rokovaniach a obnovenie dopravy cez Hormuz, geopolitická riziková prirážka zostáva významnou podporou pre ceny ropy.

GRAF: Vývoj ceny ropy BRENT (OIL, H1)

 

Zdroj: xStation5

GRAF: Vývoj ceny ropy WTI (OIL.WTI, H1)

 

Zdroj: xStation5
 

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Ondrej Greguš

Financial Markets Analyst

Finančné trhy ma bavia najmä preto, že sa v nich prelína makroekonómia s konkrétnym príbehom jednotlivých spoločností. Analýze makra a komodít sa venujem najmä preto, že to vychádza zo samotnej podstaty mojej práce, sledujem rozhodnutia centrálnych bánk, makro dáta a geopolitické udalosti a snažím sa pochopiť, ako formujú náladu na trhoch a hodnotu jednotlivých aktív. Vo voľnejších obdobiach sa potom rád venujem aj analýze akcií, zaujíma ma, prečo sa danej spoločnosti darí tak, ako sa jej darí, čo ju odlišuje od konkurencie a v čom je výnimočná. Poslednou dobou sa okrem veľkých technologických titulov a AI témy čoraz viac pozerám aj mimo tento segment, hľadám príležitosti tam, kde trh možno ešte nevidí plný potenciál.

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