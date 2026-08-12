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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
77 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
10:33 · 12. augusta 2026

Zlato zaznamenalo najrýchlejší rast od začiatku roka 👑

Jiří Tyleček
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Head of Research

Zlato opäť priťahuje pozornosť investorov a pred dnešnými kľúčovými údajmi o americkej inflácii sa dostalo na najvyššie úrovne za posledných 10 týždňov. Cena zlata dnes vzrástla takmer o 1 % na 4 407 USD za uncu.

 

Ako ukazuje denný graf, cena sa aktuálne pohybuje okolo 4 407 USD po tom, čo úspešne prerazila nad downtrendovú líniu a kĺzavé priemery. Zlato sa dostalo na najvyššiu úroveň od 5. júna, hoci predtým narazilo na technickú rezistenciu v podobe 100-dňového a 200-dňového kĺzavého priemeru okolo 4 387 USD. Z pohľadu technických indikátorov sa RSI nachádza na úrovni 67,6, čím sa približuje k najvyšším hodnotám od začiatku roka. Nedávne technické prerazenie zároveň podporilo ďalší rast a potvrdilo uptrend.

Hlavným dôvodom tohto výrazného rastu je citeľný pokles očakávaní trhu týkajúcich sa ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb Fedu. Po nedávnych slabších údajoch z trhu práce klesla pravdepodobnosť septembrového zvýšenia sadzieb z predchádzajúcich 60 % na 50 %. To vytvára priaznivé makroekonomické prostredie pre zlato, keďže nižšie úrokové sadzby jeho cenu spravidla podporujú a zlato má zvyčajne inverzný vzťah k americkému doláru. Pozornosť investorov sa teraz plne sústreďuje na americké údaje CPI o 14:30, ktoré môžu výrazne zmeniť očakávania týkajúce sa ďalšej menovej politiky Fedu, a tým ovplyvniť ďalší vývoj ceny zlata.

 

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Jiří Tyleček

Head of Research

Finanční trhy mě začaly bavit už během studií, kdy jsem realizoval první obchody na burze. Po několika pracovních zkušenostech jsem začal působit jako analytik finančních trhů ve společnosti XTB se zaměřením na komodity. Postupně jsem své zájmy rozšířil i o další aktiva, včetně akcií. V současné době se věnuji také fundamentální analýze finančních trhů. Názorově jsem se posunul od zarytého zastánce volného trhu k umírněnému liberálovi.

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