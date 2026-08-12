Zlato zaznamenalo najrýchlejší rast od začiatku roka 👑

Zlato opäť priťahuje pozornosť investorov a pred dnešnými kľúčovými údajmi o americkej inflácii sa dostalo na najvyššie úrovne za posledných 10 týždňov. Cena zlata dnes vzrástla takmer o 1 % na 4 407 USD za uncu.
Ako ukazuje denný graf, cena sa aktuálne pohybuje okolo 4 407 USD po tom, čo úspešne prerazila nad downtrendovú líniu a kĺzavé priemery. Zlato sa dostalo na najvyššiu úroveň od 5. júna, hoci predtým narazilo na technickú rezistenciu v podobe 100-dňového a 200-dňového kĺzavého priemeru okolo 4 387 USD. Z pohľadu technických indikátorov sa RSI nachádza na úrovni 67,6, čím sa približuje k najvyšším hodnotám od začiatku roka. Nedávne technické prerazenie zároveň podporilo ďalší rast a potvrdilo uptrend.
Hlavným dôvodom tohto výrazného rastu je citeľný pokles očakávaní trhu týkajúcich sa ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb Fedu. Po nedávnych slabších údajoch z trhu práce klesla pravdepodobnosť septembrového zvýšenia sadzieb z predchádzajúcich 60 % na 50 %. To vytvára priaznivé makroekonomické prostredie pre zlato, keďže nižšie úrokové sadzby jeho cenu spravidla podporujú a zlato má zvyčajne inverzný vzťah k americkému doláru. Pozornosť investorov sa teraz plne sústreďuje na americké údaje CPI o 14:30, ktoré môžu výrazne zmeniť očakávania týkajúce sa ďalšej menovej politiky Fedu, a tým ovplyvniť ďalší vývoj ceny zlata.
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