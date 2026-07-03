Denné zhrnutie: USA oslavujú Deň nezávislosti, Európa sa odráža

USA
- Americký trh sa dnes pre sviatok neobchodoval, čo výrazne znížilo objem aj volatilitu. Futures ukazujú na mierne zlepšenie sentimentu po včerajších poklesoch; US100 uzavrel vyššie o 1,18 %.
Firemné správy, USA:
- Anthropic podľa správ podnikol kroky na obmedzenie „scalpingu“ dát a algoritmov zo strany čínskych firiem. Alibaba zároveň interne zakázala používanie Claude s odkazom na „bezpečnostné obavy“.
- V Iráne sa konal pohreb predchádzajúceho „najvyššieho vodcu“, kde sa podľa mediálnych správ objavilo mnoho iránskych vládnych predstaviteľov, ktorí neboli mesiace verejne videní. Trh to vníma ako potvrdenie, že konflikt medzi USA a Iránom sa skončil.
- Podľa Reuters mal CEO spoločnosti Meta Mark Zuckerberg uviesť, že vývoj agentnej AI postupuje pomalšie, než sa očakávalo. Šéf divízie „Superintelligence“ spoločnosti Meta Alexander Wang zároveň verejne oznámil, že interné AI modely spoločnosti dobehli produkty lídrov odvetvia – OpenAI a Anthropic.
- Michael Burry oznámil, že zaujal short pozíciu v Microne, pričom poukázal na valuácie odtrhnuté od fundamentov a cyklickú povahu spoločnosti.
- Donald Trump poskytol rozhovor CNBC. Medzi trhovo relevantnými výrokmi americký prezident uviedol, že jeho cieľom je, aby „40–60 % globálnej výroby čipov bolo umiestnených v USA“ a aby „rast HDP USA dosahoval približne 12–13 %“.
- Prezident tiež uviedol, že má v úmysle pokračovať v snahe odvolať Lisu Cook (Fed) z funkcie po súdnom rozhodnutí.
- Tesla a Apple podporujú valuácie čínskych spoločností, ktoré týmto konglomerátom dodávajú. Čínske firmy zaznamenávajú pri vybraných spoločnostiach rastúci dopyt a výrobu.
Európa
- Európsky trh je rozpoltený medzi pokračujúcou deeskaláciou na fronte USA–Irán, obavami o zásoby plynu a politikou ECB. Väčšina európskych indexov končí deň vyššie. Medzi futures na európske indexy vedú zisky SPA35 a NED25, ktoré rastú o viac než 1 %.
Firemné správy, Európa:
- Európske ceny plynu vzrástli na najvyššie úrovne za tri týždne. Dôvodom sú obavy z nízkych zásob v Európe, najmä vzhľadom na extrémne teploty naprieč kontinentom.
- Európski lídri v oblasti polovodičov rastú. ASML, Nokia, STM a ASM posilňujú o viac než 3 % vďaka očakávaniam ďalších objednávok z Ázie a USA. Mnohí analytici upozorňujú, že Európa môže byť obzvlášť dobre pripravená na ďalší rast: jedinečná ekonomická štruktúra EÚ jej umožňuje čerpať viacero výhod z rozširovania AI infraštruktúry a zároveň sa vyhnúť vysokým nákladom.
- Akcie Auto1 rastú o viac než 5 %. Nemecký predajca ojazdených vozidiel dostal odporúčanie od JP Morgan. Investičná banka poukazuje na niekoľko zlepšujúcich sa prevádzkových ukazovateľov.
- Critical Metals a European Lithium Limited podpísali aktualizovanú verziu dohody týkajúcej sa kúpy európskej spoločnosti. Obe akcie klesajú o viac než 2 %.
Forex
Najväčšie pohyby na devízovom trhu sú pri AUDUSD a GBPJPY. Relatívne vysoká inflácia vo Veľkej Británii a Austrálii núti trh započítavať vyššie úrokové sadzby. Tieto meny rastú približne o 0,2 % voči zvyšku koša hlavných mien.
Komodity
- Volatilita na komoditách je obmedzená absenciou obchodovania v USA.
- Striebro a zinok rastú (+2 %)
- Zemný plyn a zlato rastú (+1 %)
Krypto
- Na kryptomenách je viditeľné jasné zlepšenie sentimentu, pričom zisky sú patrné naprieč trhom.
- Bitcoin rastie približne o 1 % a je späť nad 62 000 USD
- Ethereum a Chainlink rastú každý o 2 %.
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