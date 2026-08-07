Graf dňa: Čo bude určovať vývoj amerického akciového trhu? (07.08.2026)

Index Nasdaq 100 od začiatku augusta zaznamenáva výrazné oživenie.
🌍 Ceny ropy
Utorkový rast o 3,2 % patril medzi najsilnejšie v tomto roku. Index podporil pokles cien ropy po vyjadreniach amerického ministra financií Scotta Bessenta. V rozhovore pre CNBC uviedol, že už dnes alebo zajtra by mohlo dôjsť k dohode o otvorení Hormuzského prielivu a k ďalším krokom smerujúcim k normalizácii situácie v regióne.
Tento scenár sa však nenaplnil.
Ceny ropy teraz opäť rastú, čo vytvára tlak na kľúčový americký technologický index.
- Cena americkej ropy WTI sa pohybuje tesne pod 78 USD za barel, čo predstavuje rast približne o 4,5 % oproti stredajším minimám.
- Takzvaný crack spread, teda rozdiel medzi cenou ropy a cenami ropných produktov, ako sú benzín alebo nafta, zostáva na veľmi vysokých úrovniach.
Obrázok 1: Cena a crack spread ropy WTI (2025–2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
Za súčasným rastom cien stoja predovšetkým nové správy z Blízkeho východu.
Irán a Omán sa približujú k dohode o obnovení lodnej dopravy v Hormuzskom prielive. Podľa dostupných informácií dohoda momentálne čaká na schválenie iránskym parlamentom. Zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že by mala reálnu šancu získať podporu Spojených štátov.
Teherán podľa dostupných informácií požaduje:
- úplný zákaz tranzitu amerických a izraelských lodí,
- zavedenie nového systému poplatkov zahŕňajúceho okrem iného poistenie a environmentálne náklady,
- osobitné kompenzačné platby od nepriateľských štátov výmenou za obnovenie práva na plavbu.
📈 Výsledková sezóna
V prvej polovici týždňa podporovali index Nasdaq aj výsledky veľkých technologických spoločností. Po zverejnení výsledkov za 2. štvrťrok vzrástli akcie spoločnosti Palantir približne o 30 %, keďže jej produkty už nie sú len úzko zameraným riešením pre vládne zákazky, ale čoraz viac sa presadzujú ako významný nástroj aj pre súkromný sektor.
- Tržby vzrástli na 1,94 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast o 94 %. Pre 3. štvrťrok spoločnosť očakáva tržby približne 2,16 miliardy USD.
- Zisk na akciu (EPS) dosiahol 0,41 USD, čo predstavuje medziročný rast o 256 %.
Obrázok 2: Dashboard spoločnosti Palantir (07.08.2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
K zlepšeniu sentimentu prispel aj sektor polovodičov, ktorého akcie sa mierne odrazili od lokálnych miním. Podporu získali najmä od hyperscalerov, ktorých výsledky za uplynulý štvrťrok potvrdili, že kapitálové výdavky zostávajú na veľmi vysokých úrovniach. V prípade spoločnosti Alphabet by mal CAPEX v roku 2026 dosiahnuť až 200 miliárd USD.
Rozsah júlovej korekcie bol však natoľko výrazný, že index SOX, združujúci 30 najväčších amerických spoločností pôsobiacich v oblasti návrhu, výroby, distribúcie a predaja polovodičov, sa stále nachádza približne 17 % pod svojím historickým maximom.
Nepomohli ani výsledky spoločnosti AMD, ktoré sa – ako sme písali v stredu – ukázali byť „iba“ dobré.
- Spoločnosť prekonala trhové očakávania v oblasti tržieb aj zisku na akciu (EPS). Zároveň predstavila lepší než očakávaný výhlaď na nasledujúci štvrťrok.
- Napriek tomu jej akcie stratili viac než 10 %, čo ukazuje, aké vysoké sú očakávania investorov a aké mimoriadne silné výsledky musia spoločnosti z tohto sektora prinášať, aby dokázali udržať súčasné valuácie.
Obrázok 3: Dashboard spoločnosti AMD (07.08.2026)
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
Tento týždeň už nebudú zverejnené žiadne ďalšie výsledky technologických gigantov. Najväčšia pozornosť sa dnes pravdepodobne sústredí na výsledky spoločností Take-Two Interactive, Wendy’s a Under Armour. Budúci týždeň budú investori sledovať okrem iného výsledky spoločností Plug Power (v pondelok) a Super Micro Computer (v utorok), ktoré však pravdepodobne nebudú mať výraznejší potenciál ovplyvniť širší trh.
📈 Správa NFP
Dnešný deň prinesie bezpochyby najočakávanejšiu makroekonomickú udalosť tohto týždňa. O 14:30 budú zverejnené údaje Nonfarm Payrolls (NFP), najdôležitejší ukazovateľ amerického trhu práce.
Po júlovom zasadnutí Fedu, ktoré neprinieslo ani zvýšenie úrokových sadzieb, ani väčšiu jasnosť ohľadom ďalších krokov menového výboru, trh výrazne znížil očakávania ďalšieho rastu sadzieb. To poskytlo akciovým trhom výraznú podporu.
Investori čoraz viac pochybujú o tom, že jastrabia rétorika nového predsedu Fedu Kevina Warsha bude nasledovaná konkrétnymi krokmi. Pripomeňme, že takmer presne pred rokom sa Warsh v rozhovore pre FOX News otvorene postavil na stranu Donalda Trumpa a uviedol, že prezidentova kritika vtedajšej menovej politiky vedenej Jeromom Powellom bola úplne oprávnená. Fed vtedy kritizoval za príliš pomalé znižovanie úrokových sadzieb a nadmernú závislosť od oneskorených ekonomických údajov.
Keďže Fed musí zabezpečovať cenovú stabilitu aj maximálnu zamestnanosť, prípadné signály ochladzovania amerického trhu práce by mohli viesť k ďalšiemu holubičiemu prehodnoteniu očakávaného vývoja úrokových sadzieb v USA.
Tomu do určitej miery nasvedčujú aj tento týždeň zverejnené údaje ADP a JOLTS, ktoré v oboch prípadoch zaostali za očakávaniami trhu. Ako už bolo spomenuté, ide však buď o sekundárne ukazovatele (ADP), alebo o údaje zverejňované s výrazným oneskorením (JOLTS). Ich korelácia s výsledkom NFP je navyše v posledných rokoch pomerne nízka.
Obrázok 4: NFP a zložka zamestnanosti indexu ISM PMI (2020–2026)+
Zdroj: XTB Research, 07.08.2026
Za zmienku stojí, že ekonómovia mali v posledných rokoch tendenciu podceňovať počet novovytvorených pracovných miest mimo poľnohospodárstva. Výsledok NFP napokon prekonal očakávania v 35 z posledných 50 mesiacov.
Technická analýza
Obrázok 5: US100 [D1] (18.12.2025–07.08.2026)
Zdroj: xStation, 07.08.2026
Index sa od marca 2026 nachádza v jasnom dlhodobom uptrende. Po vytvorení lokálneho maxima na úrovni 30,76 tisíca bodov prešiel do prirodzenej korekčnej fázy a odovzdal časť predchádzajúcich ziskov. Aktuálne sa pohybuje okolo 29,6 tisíca bodov a vykazuje výrazné známky dokončovania korekcie a návratu k hlavnému trendu.
Kľúčovým momentom pre kupujúcich bola úspešná obrana strategických oblastí podpory v druhej polovici júla. V posledných dňoch sa kupujúcim podarilo s výrazným momentom vytlačiť cenu späť nad 50-periódový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA 50), ktorý sa nachádza približne na úrovni 29 077 bodov. Ide o veľmi dôležitý technický signál naznačujúci, že býci opäť získali krátkodobú kontrolu nad trhom.
Tento vývoj potvrdzujú aj oscilátory. Indikátor RSI prerazil zdola nad neutrálnu hranicu 50 bodov, čím potvrdil návrat pozitívneho momenta. Zároveň zostáva ďaleko od prekúpeného pásma, takže stále existuje dostatočný priestor na pokračovanie rastového pohybu.
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