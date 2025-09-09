Denné zhrnutie: Wall Street a americký dolár posilňujú napriek slabému reportu z trhu práce v USA

-
Futures na americké indexy dnes rastú napriek alarmujúcej revízii údajov z trhu práce. Podľa Bureau of Labor Statistics (BLS) americká ekonomika medzi rokom 2024 a marcom 2025 stratila 911-tisíc pracovných miest, čo je viac než očakávaných 700-tisíc a predchádzajúceho odhadu 820-tisíc.
US30 rastie o takmer 0,4 %
US100 si pripisuje 0,2 %
S&P 500 tiež v zelených číslach, podporený optimizmom investorov ohľadom možného znižovania sadzieb zo strany Fedu
Kryptomeny:
Kupný tlak pretrváva, väčšina hlavných tokenov rastie.
Bitcoin sa vrátil nad 60 000 USD, zatiaľ čo Ethereum profituje z očakávaného uvoľňovania politiky Fedu, čo podporuje rizikové aktíva.
Tieto čísla čiastočne spochybňujú recesný obraz, ktorý naznačujú údaje z trhu práce.
Fitch Ratings teraz predpokladá dve zníženia sadzieb Fedu v roku 2025 (september a december) a ďalšie tri v roku 2026. Agentúra mierne zvýšila globálny výhľad rastu HDP, no zároveň varuje pred narastajúcimi rizikami spomalenia v USA.
Naopak, analytici z Citi upozorňujú, že zníženie sadzieb v septembri nie je isté a poukazujú na odolnosť americkej spotreby.
Akcie v USA dnes ťahá hore technologický sektor – Alphabet a Meta Platforms rastú o viac než 1,5 %. Naopak, Apple oslabuje o viac než 0,5 %, keďže investori nepovažujú oznámenia z Apple Event (vrátane iPhonu 17) za dostatočne presvedčivé.
Európske akcie taktiež posilnili, podporené lepšími náladami po slabšom než očakávanom US jobs reporte, čo zvýšilo šance na agresívnejšie kroky Fedu. Indexy EURONEXT 100, CLIMATE EUROPE a NEXT BIOTECH si pripísali 0,3–0,8 %.
Komodity: zmiešaný vývoj
Zlato pokračuje v raste, blíži sa k rekordu pri 3 660 USD, poháňané obavami z deficitu a inflácie
Kakao vzrástlo o 1,5 %, no odraz od miním zatiaľ slabý
Ropa a priemyselné kovy mierne oslabili, reagujú aj na správu STEO
Ministerstvo práce USA zverejnilo historicky najväčšiu negatívnu revíziu ukazovateľa NFP: –911 000 pracovných miest, čo výrazne zvyšuje šancu na rozhodný zásah Fedu cez zníženie sadzieb. Obavy z recesie sú čoraz viditeľnejšie.
Sekundárne ekonomické údaje však pôsobia optimistickejšie:
Tržby v obchodných domoch (US Redbook) vzrástli v júli o 6,6 % medziročne
Index sentimentu malých podnikov (NFIB) sa zlepšil na 100,8 bodu vs. očakávaných 100,5
