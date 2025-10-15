Výhľad na výsledky TSMC: Prekvapí kľúčový dodávateľ čipov trh?

-
TSMC zverejní výsledky za 3. kvartál 2025 vo štvrtok 16. októbra, tesne pred otvorením európskych trhov. Ide o kľúčový moment v čase, keď nadšenie okolo umelej inteligencie (AI) dosahuje extrémy a objavujú sa špekulácie o potenciálnej bubline. Výsledky od TSMC budú dôležité nielen pre firmu samotnú, ale aj pre celý AI ekosystém – predovšetkým pre Nvidiu, ktorá patrí medzi jej hlavných klientov.
Očakávania trhu: Rekordné štvrťrok na dosah
Bloomberg konsenzus pre Q3 2025:
-
Čistý zisk: NT$406,67 mld. (13,39 mld. USD) → +25 % medziročne
-
Tržby: NT$968,44 mld. (31,89 mld. USD) → +36 % medziročne
-
Hrubá marža: 57,2 %
-
Prevádzkový zisk: NT$459,12 mld. (15,12 mld. USD)
-
Prevádzková marža: 47,3 %
Očakávania pre Q4 2025:
-
Tržby: 31,3 mld. USD
-
Hrubá marža: 57,1 %
-
Prevádzková marža: 46,9 %
4. kvartál 2025 – Odhady analytikov:
- Tržby: 31,3 mld. USD
- Hrubá marža: 57,1 %
- Prevádzková marža: 46,9 %
Predbežné údaje za september 2025:
- Tržby za september: 330,98 mld. TWD (10,90 mld. USD) — výrazne nad konsenzom vo výške 302 mld. TWD
- Celkové tržby za 3. kvartál: 989,92 mld. TWD (32,60 mld. USD) — blízko hornej hranice výhľadu spoločnosti (31,8–33 mld. USD)
Výhľad TSMC pre 2. kvartál 2025:
- Tržby za 3. kvartál: 31,8–33,0 mld. USD (stred: 32,4 mld. USD)
- Hrubá marža: 56,5 %
- Prevádzková marža: 46,5 %
Doplňujúce metriky:
- Rast tržieb za celý rok 2025: 32–34 %
- Historické prekvapenie v tržbách: priemerne +6 % nad očakávania za posledné štyri kvartály
- Očakávaný pohyb akcií po zverejnení výsledkov: ±5,88 % podľa implikovanej volatility z trhu s OPCIAMI
- Zmeny cien v posledných mesiacoch:
- Rast ceny akcií TSMC od začiatku roka (YTD): +53 %
- Rast od septembra (po AI dohodách): +25 %
- Rast od marca 2025: +67 % vs. +15 % pri indexe S&P 500
Hlavné faktory výkonnosti
Dominancia v oblasti AI a HPC
Segment vysokovýkonného výpočtového spracovania (HPC), ktorý tvorí najmä AI čipy, teraz predstavuje 60 % tržieb TSMC — dramatický nárast oproti minulým rokom. Dopyt po najpokročilejších výrobných procesoch (3nm, 5nm, 7nm) zostáva podľa analytikov „nenásytný.“
Spoločnosti ako Nvidia, AMD, Apple a prevádzkovatelia dátových centier (Google, Microsoft, Amazon) súperia o výrobné kapacity tohto taiwanského lídra.
Podľa Bloomberg Intelligence by silný dopyt po produktoch TSMC mal pokračovať aj v 4. kvartáli, pričom silné objednávky na čipy Apple A19 a architektúru Nvidia Blackwell by mali vo veľkej miere vyvážiť bežnú sezónnosť a výzvy spojené s clami. Očakáva sa tiež, že TSMC zvýši výhlaď rastu tržieb za celý rok 2025 na 32−34 %, čo je viac ako predchádzajúce odhady (30 %).
Riziká a neistoty
Geopolitické napätie a clá
Hlavnou témou výsledkového hovoru budú pravdepodobne komentáre k obchodnej vojne medzi USA a Čínou a vplyvu ciel zavedených administratívou prezidenta Trumpa. Prezident oznámil 100% clo na polovodičové čipy, avšak TSMC získalo výnimku vďaka investícii vo výške 165 mld. USD do výstavby továrne v Arizone.
Taiwan však stále podlieha dočasnému 20 % clu na iné odvetvia a obchodné rokovania pokračujú. Investori budú očakávať náznaky toho, ako chce TSMC zabezpečiť dodávky materiálov a nástrojov v prípade eskalácie konfliktu.
Úzke hrdlo v pokročilom balení čipov
Kritickým obmedzením zostáva výrobná kapacita pre technológiu CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate), nevyhnutnú pre výrobu AI čipov. TSMC agresívne rozširuje túto kapacitu z 13 000 waferov mesačne na konci roku 2023 na plánovaných 70 000−80 000 do konca roku 2025, s cieľom prekročiť 100 000 v roku 2026.
CEO C.C. Wei uviedol, že napätie v dodávkach pretrvá „po celý rok 2025“ a dúfa v uvoľnenie v roku 2026.
Problém je obzvlášť výrazný, pretože nové architektúry ako Nvidia Blackwell zaberajú 3,3-násobok retiklovej plochy v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami, a pripravovaná architektúra Rubin až 4-násobok — čo exponenciálne zvyšuje dopyt po CoWoS.
„Balenie“ označuje pokročilé technológie integrácie čipov ako CoWoS a SoIC (System-on-Integrated-Chips), ktoré umožňujú spojiť viac čipov do jedného celku, čím zvyšujú výkon a znižujú spotrebu energie — kľúčové pre AI a HPC.
TSMC buduje nové centrá na balenie čipov (napr. v USA), aby pokrylo rastúci dopyt, aj keď spočiatku musí niektoré čipy z amerických fabrík posielať späť na Taiwan na finálne balenie. V roku 2025 plánuje otvoriť novú výrobnú linku CoWoS a spolupracovať so spoločnosťou Amkor na rozšírení kapacít v USA.
Možné reakcie trhu
Pozitívny scenár: Pokračovanie rastu v AI segmente
-
TSMC: Ak spoločnosť prekoná očakávania (v posledných 4 kvartáloch priemerne +6 %) a zvýši výhlaď pre Q4 a celý rok 2025, očakáva sa ďalší rast akcií. Cieľová cena už bola dosiahnutá, ale pozitívne výsledky môžu viesť k revízii odporúčaní. Susquehanna nedávno zvýšila cieľovú cenu z 300 na 400 USD.
-
Nvidia: Ako hlavný beneficient silných výsledkov TSMC by mohla ťažiť z potvrdenia, že výroba čipov Blackwell prebieha podľa plánu. Korelácia medzi TSMC a Nvidia je takmer 60 %. Ak TSMC potvrdí silný dopyt po AI čipoch vo Q4 a v roku 2026, posilní to naratív pokračujúceho AI super-cyklu. Akcie Nvidia už stúpli o 25 % od začiatku septembra vďaka miliardovým AI kontraktom.
-
Širší sektor: Spoločnosti ako AMD, Broadcom, Micron, dodávatelia dátových centier (Nebius), a dokonca aj Apple môžu profitovať z potvrdenej dlhodobej AI dopytu. Európski výrobcovia polovodičových zariadení (ASML, ASM International, BE Semiconductor) už zaznamenali viacpercentné zisky po predbežných septembrových údajoch TSMC.
Negatívny scenár: Korekcia trhu pri sklamaní
Ak výsledky sklamú alebo bude výhlaď opatrný, môže to signalizovať:
-
Neistotu v súvislosti s clami a exportnými obmedzeniami
-
Pretrvávajúce problémy s kapacitou CoWoS
-
Slabší dopyt po iPhonoch (smartfónový segment tvorí 18 % tržieb)
-
Varovania pred spomalením AI investícií
Možná reakcia akcií:
-
TSMC: Možná korekcia z aktuálnej úrovne (303 USD), najmä po 53 % raste YTD. Forward P/E na úrovni ~30 nie je nízke, ale zodpovedá očakávanému 40 % rastu ziskov. Po silnom raste nie je korekcia vylúčená — v Q1 klesli akcie takmer o 40 %, v júli nasledovala ďalšia, menšia korekcia.
-
Nvidia: Môže byť najviac zasiahnutá – takmer 100 % jej AI čipov vyrába TSMC. Ďalšie riziko predstavuje vysoký Forward P/E okolo 40.
-
Širší sektor: Pokles by sa mohol rozšíriť na celý polovodičový sektor, najmä firmy s vysokým ocenením a silnou AI expozíciou (napr. AMD, Broadcom, Samsung, SK Hynix, Micron).
Dlhodobý výhľad: TSMC ako základ AI éry
Bez ohľadu na krátkodobé výkyvy zostáva TSMC najlepšie pozicionovanou firmou v AI dodávateľskom reťazci. Kontroluje viac ako 60 % globálneho foundry trhu a ohromujúcich 90 % trhu s najpokročilejšími čipmi (<10 nm).
Konkurencia zaostáva: Intel zápasí s výrobnými problémami a len testuje 14A uzol s Nvidiou. Samsung má vlastné problémy so škálovaním a vstup nových hráčov do tohto segmentu je prakticky nemožný minimálne počas najbližšej dekády.
Kľúčové otázky na výsledkový hovor
-
Aký je výhlaď pre Q4 a celý rok 2025?
-
Ako chce TSMC zabezpečiť dodávky pri prípadnej eskalácii obchodnej vojny medzi USA a Čínou?
-
Stav dlhodobých objednávok od Intelu po investícii Nvidie
-
Tempo rozširovania N2 procesu a výstavby fabrík v USA
-
Dosiahla už hrubá marža svoje dno?
-
Cennový výhľad pre rok 2026 (špekulácie o 5−10 % zvýšení cien pokročilých uzlov)
Zhrnutie
TSMC sa chystá zverejniť výsledky, ktoré môžu potvrdiť alebo narušiť naratív o trvácnosti AI boomu. Výsledky pravdepodobne prekonajú očakávania (zvyčajne o 6 %), no kľúčové budú výhľady a postoj vedenia k geopolitickým rizikám.
Z dlhodobého hľadiska zostáva TSMC spoločnosťou s mimoriadnym rastovým potenciálom vďaka technologickej dominancii a kvázi-monopolnému postaveniu v najziskovejšom segmente výroby čipov.
Z krátkodobého pohľadu, vzhľadom na 53 % YTD rast, môže byť rozumné zahedžovať pozície alebo realizovať zisky v prípade negatívneho prekvapenia. Korekcia by však mohla predstavovať nákupnú príležitosť.
Nvidia a ostatné AI spoločnosti budú sledovať vývoj TSMC. Pozitívne výsledky a výhlaď môžu potvrdiť trvanie AI super-cyklu a podporiť ďalší rast. Negatívny scenár by mohol vyvolať korekciu v celom sektore – ktorá by však pri silných fundamentálnych trendoch AI mohla byť len dočasná.
