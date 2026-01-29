Denné zhrnutie: Wall Street a drahé kovy sa pokúšajú o odraz 📈Microsoft klesá o 12 %

- Sentiment v Európe bol dnes zmiešaný. Nemecký DAX klesol o viac než 2 % v dôsledku prudkého výpredaja akcií softvérového giganta SAP, ktorý sklamal v oblasti backlogu a vyvolal obavy o dopyt po riešeniach spoločnosti. Britský FTSE si pripísal necelých 0,2 %, zatiaľ čo francúzsky CAC40 uzavrel takmer bezo zmeny.
- Výpredaj na americkom akciovom trhu sa zrýchlil po tom, čo prepad akcií Microsoftu o viac než 10 % stiahol nadol celý softvérový sektor. Akcie Microsoftu aktuálne strácajú takmer 12 % v dôsledku obáv, že investičné výdavky spojené s AI (CAPEX) sú príliš vysoké. Ani viac než 10 % rast akcií Meta Platforms nestačil na zlepšenie sentimentu v rámci Big Tech. Investori teraz očakávajú výsledky Applu po uzavretí amerického trhu.
- Index US100 najskôr klesol o takmer 2,2 %, momentálne je v mínuse približne 1,6 % a pokúša sa stabilizovať po prudkom výpredaji. DJIA (US30) si vedie najlepšie, zatiaľ čo US500, s menším zastúpením technologických firiem, klesá o 0,8 %. Medzi veľkými titulmi dnes vedú rast Meta, IBM, Lockheed Martin a Caterpillar – všetky štyri spoločnosti prekvapili pozitívnymi výsledkami.
- Výpredaj akcií sa preniesol aj na ďalšie aktíva, ktoré v poslednom čase rástli – vrátane drahých kovov. Zlato ustúpilo z historického maxima pri 5 600 USD/oz a aktuálne sa obchoduje okolo 5 350 USD/oz. Striebro po poklese k 106 USD/oz opäť posilnilo smerom k 115 USD/oz.
- Ceny ropy rastú takmer o 3 % a približujú sa k hranici 70 USD v dôsledku rastúceho rizika potenciálneho zásahu USA proti Iránu. Spojené štáty sústredili významné námorné sily v okolí Iránu a Donald Trump varoval, že ak Teherán nepodpíše jadrovú dohodu, USA budú nútené konať.
- Podľa údajov EIA činila týždenná zmena zásob zemného plynu v USA -242 miliárd kubických stôp, oproti očakávaným -238 a predchádzajúcim -120. Futures na americký zemný plyn (Henry Hub) po zverejnení správy klesli, keďže výsledok bol takmer presne v súlade s odhadmi – večer však cena vzrástla smerom k 3,85 USD za MMBtu.
- Na devízovom trhu EURUSD „udržal“ úroveň 1,19 a pomaly sa vracia nad 1,195. Kryptomeny pokračujú v poklese spolu so slabším Bitcoinom, ktorý oslabuje o viac než 5 % na úroveň tesne pod 84 000 USD. Ethereum stráca približne 6 % a obchoduje sa okolo 2 850 USD.
Zdroj: xStation5
Zlato a striebro opäť rastú 📈Vráti sa býčí trh?
US Open: US100 klesá o 0,5 % pod tlakom IT sektora 📉ServiceNow oslabuje o 6 %
Merck: Zmiešané výsledky, ale kľúčové lieky naďalej podporujú rast
Wall Street Open: Ďalšie výsledky veľkých technologických spoločností, aký bude guvernér Fedu Warsh?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.