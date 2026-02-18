Denné zhrnutie: Wall Street a ropa rastú 📈 EURUSD klesá o 0,5 %

US100 rastie o viac než 1 % a americké indexy vymazávajú stredajší pokles. Dáta z USA – od stavebných povolení po priemyselnú produkciu a objednávky tovarov dlhodobej spotreby – prekonali očakávania, čo podporilo americký dolár.
Podľa Citadel Securities retailoví investori nakupujú softvérové akcie rekordným tempom (dáta sledované od roku 2017). „Čistý nominál na našej platforme dosiahol úrovne, ktoré sme ešte nevideli,“ uviedla spoločnosť.
Citadel dodal, že rozsah, vytrvalosť a šírka nákupov výrazne prekonali predchádzajúce maximá, čo potvrdzuje retail ako kľúčový zdroj dodatočného dopytu na začiatku roka 2026. Priemerný denný dolárový dopyt po amerických akciách na platforme (2. január–13. február) bol približne o 25 % vyšší než predchádzajúci rekord z roku 2021 a zhruba dvojnásobný oproti priemeru 2020–2025.
Momentum sa prenieslo aj do opcií. Účasť retailu je v roku 2026 už teraz na historicky vysokých úrovniach. Priemerný denný objem opcií od začiatku roka je takmer o 50 % vyšší než priemer 2020–2025 a o viac než 15 % nad tempom minulého roka. Retailoví investori boli čistými kupcami v 41 z posledných 42 týždňov, čo naznačuje trvalú chuť riskovať.
Zaujímavé je, že napriek silnejšiemu USD indexu (USDIDX) a poklesu EURUSD o takmer 0,5 % rastú drahé kovy. Zlato pridáva takmer 2,5 % a pokúša sa preraziť nad psychologickú hranicu 5 000 USD za uncu, zatiaľ čo striebro rastie až o 5 %. Aj tu môže zohrávať úlohu retailový kapitál.
Dáta z USA
- Priemyselná produkcia (m/m): 0,7 % (Očak.: 0,4 %; Predch.: 0,4 %; Rev.: 0,2 %)
- Priemyselná produkcia (y/y): 2,3 % (Predch.: 1,99 %)
- Výroba v spracovateľskom priemysle (m/m): 0,6 % (Očak.: 0,4 %; Predch.: 0,2 %)
- Využitie kapacít: 76,2 % (Očak.: 76,6 %; Predch.: 77,3 %; Rev.: 75,7 %)
- Objednávky tovarov dlhodobej spotreby (m/m): -1,4 % (Očak.: -1,8 %; Predch.: 5,4 %)
- Jadrové objednávky (m/m): 0,9 % (Očak.: 0,3 %; Predch.: 0,4 %)
- Objednávky bez obrany (m/m): -2,5 % (Predch.: 6,6 %)
- Objednávky bez dopravy (m/m): 0,9 % (Očak.: 0,3 %; Predch.: 0,4 %)
- Stavebné povolenia: 1,448 mil. (Očak.: 1,400 mil.; Predch.: 1,411 mil.)
- Začaté stavby: 1,404 mil. (Očak.: 1,310 mil.; Predch.: 1,272 mil.)
Kakao prudko klesá, o viac než 6 %. Od začiatku roka sú ceny nižšie o viac než 45 %. Ghana (druhý najväčší producent) minulý týždeň znížila výkupné ceny takmer o 30 %. Pobrežie Slonoviny (najväčší producent) uviedlo, že výkupné ceny ponechá nezmenené do konca hlavnej sezóny (31. marca), hoci sa objavujú správy o možnom znížení.
Trhy zároveň započítavajú vyššie riziko vojenskej eskalácie na Blízkom východe po tom, čo USA presunuli do regiónu ďalšiu vojenskú techniku. Ropa na týchto obavách rastie o viac než 3,5 %.
Zdroj: xStation5
