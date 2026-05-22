US Open: Wall Street sa pred predĺženým víkendom blíži k rekordným maximám, ťahaná AI

Trhový sentiment a makroekonomický prehľad
Sentiment na amerických trhoch zostáva pri piatkovom otvorení veľmi optimistický a akcie smerujú k najdlhšej sérii týždenných rastov od roku 2023. Dobrá nálada je podporená celkovým prílevom likvidity a silnými makroekonomickými ukazovateľmi. Apetít investorov po riziku ďalej posilnil pokles indexu volatility VIX na najnižšiu úroveň od začiatku februára, a to napriek krátkodobému technickému rastu v rannom obchodovaní futures. Výrazný optimizmus panuje aj pred víkendom v súvislosti s geopolitickým vývojom na Blízkom východe, keďže obe strany hlásia pokrok v diplomatických rokovaniach, čo vedie k ďalšiemu poklesu cien ropy.
Trhové momentum podporuje aj agresívna vlna spätných odkupov akcií a hotovostných prevzatí firiem. Podľa dát EPFR už súhrnná hodnota týchto firemných nákupov akcií v roku 2026 prekročila 1 bilión USD. Napriek širším globálnym trendom dáta S&P PMI zverejnené vo štvrtok potvrdzujú odolnosť americkej ekonomiky, najmä vo výrobnom sektore. Je čoraz zreteľnejšie, že kapitálové výdavky spojené s umelou inteligenciou sa začínajú premietať do reálnych makroekonomických dát.
Nie je prekvapením, že pri takej vysokej koncentrácii technologických gigantov dnes ťahá rast predovšetkým hlavný sektor indexu Nasdaq 100. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Analýza Nasdaq 100 (US100)
S&P 500 (US500) a Nasdaq 100 (US100) pri otvorení hotovostnej seansy pridali približne 0,5 %, než svoje zisky mierne korigovali do pásma 0,3 % až 0,4 %, takže oba indexy zostávajú len zlomky percenta pod historickými maximami. Pripomeňme, že americké trhy budú v pondelok kvôli sviatku Memorial Day zatvorené a obchodovanie futures bude prebiehať v skrátenom režime do 19:00 CET.
Nasdaq 100 posilňuje aj napriek poklesu akcií Nvidie. Výrobca čipov síce zverejnil skvelé finančné výsledky, oznámenie však zrejme spustilo vyberanie ziskov. Naopak megacap tituly ako Apple a AMD sa obchodujú blízko vrcholov, zatiaľ čo Microsoft a Meta Platforms zostávajú výrazne pod svojimi historickými rekordmi, čo naznačuje ďalší priestor na rast hlavných indexov.
Firemné správy
- IBM (+2,2 %) a GlobalFoundries (+7,8 %) posilnili po správe, že americká vláda pridelila 2 miliardy USD na rozvoj kvantových waferových zariadení.
- Workday (WDAY) vzrástol o 6,8 % — po tom, čo v premarkete pridával až 12 % — pretože výsledky za prvý štvrťrok prekonali očakávania Wall Street.
- Zoom Communications (ZM) posilnil o 11 % vďaka lepším než očakávaným výsledkom a zvýšenému celoročnému výhľadu. Akcie navyše podporila zmena odporúčania od KeyBanc na Sector Weight.
- Take-Two Interactive (TTWO) oslabil o 4,4 % a otočil predchádzajúci rast v premarkete až o 5 %, hoci zverejnil solídne kvartálne výsledky a oficiálne potvrdil dátum vydania Grand Theft Auto VI na 19. novembra.
- IMAX Corp. (IMAX) vyskočil takmer o 17 % po mediálnych správach, že prevádzkovateľ veľkoformátových kín zvažuje možný predaj a oslovil rôzne zábavné spoločnosti.
- Alcoa Corp. (AA) vzrástla o 7 % po tom, čo UBS zvýšila odporúčanie na Buy s odkazom na priaznivý výhľad cien hliníka v súvislosti s pokračujúcou vojnou.
- Peloton (PTON) pridal 11 % a Universal Technical Institute (UTI) vzrástol o 8 % po oznámení, že obe akcie budú zaradené do indexu S&P SmallCap 600.
- Čínske akcie obchodované v USA klesali, pričom Alibaba (BABA) strácala 1,1 % a Trip.com (TCOM) 2,2 %, pod tlakom obáv z plánov čínskeho regulátora trhu potrestať cezhraničné maklérske spoločnosti.
Lídri a zaostávajúce tituly v indexe Nasdaq 100. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Podpora kvantovej revolúcie zo strany americkej vlády
