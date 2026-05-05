Denné zhrnutie: Wall Street dosahuje nové rekordy, zatiaľ čo ceny ropy klesajú

- Trhové indexy na historických maximách: Wall Street dosiahla nové historické vrcholy, podporené optimizmom ohľadom pokračujúceho prímeria na Blízkom východe. US100 vzrástol o 1,5 %, ťahaný masívnou rally Intelu, zatiaľ čo US500 pridal 0,9 % a priblížil sa k hranici 7 300 bodov.
- Geopolitické napätie v Hormuzskom prielive: Týždeň sa začal krátkou eskaláciou v Hormuzskom prielive. Americké námorníctvo eskortovalo dve plavidlá a odrazilo útoky zo strany Iránu. Zatiaľ čo agentúra FARS tvrdila, že iránsky útok zasiahol americkú vojnovú loď dvoma raketami, americká strana tieto správy oficiálne poprela.
- Diplomatické signály z Iránu a Izraela: Irán oznámil plán vytvoriť novú inštitúciu na riadenie tranzitu cez Hormuzský prieliv. Iránsky prezident zároveň vyjadril zámer rokovať s arabskými partnermi o riešení regionálnych sporov. Izrael medzitým označil nedávne iránske útoky na SAE za „varovný signál“ a uviedol, že neočakáva ďalšiu eskaláciu.
- Ceny ropy ustupujú: Keďže prímerie zatiaľ drží, ceny ropy ustúpili z nedávnych maxím. Ropa Brent klesla o viac než 3 % na 110 USD za barel, zatiaľ čo WTI spadla na 102 USD za barel.
- Trumpov ekonomický výhlaď: Donald Trump dnes vo svojom prejave uviedol, že proces eskortovania lodí cez Hormuzský prieliv povedie k nižším cenám palív. Poznamenal, že viaceré krajiny majú záujem nakupovať ropu z USA, a naznačil, že Irán stále chce dohodu, pričom nedávne incidenty označil skôr za „hry“ než za skutočný pokus o eskaláciu.
- Intel a polovodičový sektor: Akcie Intelu dnes vzrástli o 14 % a nadviazali na masívnu rally, vďaka ktorej titul za posledných 12 mesiacov pridal 440 %. Rast súvisí s možným obnovením partnerstva s Applom pri výrobe nových procesorov. AMD vzrástlo o viac než 4 % pred zverejnením svojich tržieb po skončení seansy, pri vysokých očakávaniach trhu.
- Zmiešané tržby technologických a maloobchodných akcií: Akcie PayPalu klesli takmer o 10 %; napriek solídnym tržbám investorov vystrašil zmiešaný výhlaď na ďalšie štvrťroky. Pinterest zaznamenal výraznú volatilitu. GameStop pokračoval v poklese pre rastúce pochybnosti ohľadom možnej akvizície eBay.
- Vývoj Palantiru: Palantir oznámil silné finančné čísla s tržbami 1,63 miliardy USD (medziročne +85 %), čím prekonal očakávania. Zisk na akciu (EPS) vzrástol na 33 centov (medziročne +250 %). Akcie však klesli o 6 %, pretože investorov znepokojil pomalší než očakávaný rast v americkom komerčnom segmente.
- Americké ekonomické dáta: ISM Services dosiahol 53,6 bodu, mierne pod predchádzajúcimi hodnotami aj očakávaniami. Nové objednávky prudko klesajú, a hoci cenový index nerástol tak, ako sa čakalo, zostáva na extrémne vysokých úrovniach. JOLTS (voľné pracovné miesta) klesol na 6,86 milióna, presne v súlade s odhadmi.
- Centrálne banky a forex: RBA (Reserve Bank of Australia) zvýšila úrokové sadzby o 25 bázických bodov na 4,35 %, v súlade s očakávaním. Pretrvávajúca inflácia naznačuje, že môžu prísť ďalšie zvýšenia; AUDUSD vzrástol o 0,32 %. EURUSD zostáva mierne pod 1,1700 pre obmedzené očakávania ohľadom zvyšovania sadzieb Fedu. USDJPY pokračoval v odraze po nedávnych intervenciách a priblížil sa k úrovni 158.
