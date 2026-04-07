Denné zhrnutie: Wall Street maže časť úvodných strát a čaká na Trumpovo konečné rozhodnutie o údere na Irán 🗽 (07.04.2026)

- Nemecký DAX dnes klesol o viac než 1 %, britský FTSE odpísal vyše 0,85 % a francúzsky CAC40 stratil 0,65 % po zmiešaných finálnych dátach PMI v službách naprieč európskymi ekonomikami. Dáta Sentix poukázali na prudké zhoršenie podnikateľskej aj investorskej nálady v eurozóne, ktorá klesla na úrovne nevídané od apríla 2025 (-19,2 vs. očakávanie -8 a predchádzajúcich -3,1).
- Americké akciové indexy vymazali časť počiatočných strát. Futures na S&P 500 strácali 0,3 % oproti prepadu o viac než 1 % krátko po otvorení trhu. Americké objednávky tovaru dlhodobej spotreby medzimesačne klesli o 1,4 %, teda viac, než predstavoval očakávaný pokles -1,2 % po predchádzajúcich 0 %. Jadrové objednávky bez dopravy však vzrástli o 0,8 % oproti očakávaným 0,5 %. Jednoročné inflačné očakávania podľa newyorského Fedu vzrástli na 3,4 % (oproti prognóze 3,5 % a predchádzajúcim 3 %), zatiaľ čo Austan Goolsbee z Fedu varoval pred skutočnými inflačnými rizikami vyplývajúcimi z rastúcich cien palív, ktoré by mohli zaťažiť rast a skomplikovať boj s infláciou.
Ropa pokračuje v rastovom trende a drží sa okolo 110 USD za barel pred možným americkým úderom na Irán, ktorý oznámil Donald Trump. Podľa tohto vyhlásenia by sa útok mal začať v stredu okolo 2:00 poľského času. Irán varoval pred bezprecedentnou odvetou zameranou na susedné krajiny a súvisiacu infraštruktúru. Iránski predstavitelia tvrdia, že Teherán má k dispozícii viac než 45 000 dronov a niekoľko tisíc rakiet, pričom zásoby sú podľa nich „ďaleko od vyčerpania“. Pentagón medzitým trvá na tom, že iránska armáda je slabá a nie je schopná dosiahnuť víťazstvo.
Zdroj: xStation5
