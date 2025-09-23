Denné zhrnutie: Wall Street pod tlakom kvôli výpredaju technológií 📉 Káva klesá o viac než 4 %

- PMI dáta za september prekvapili trhy: Vo Francúzsku nastal pokles, zatiaľ čo v Nemecku kompozitný aj index služieb vzrástli nad hranicu 52 bodov. Priemyselná aktivita však klesla z 50,2 na 48,5.
- Vo Veľkej Británii PMI dáta za september 2025 sklamali investorov. Služby PMI klesli na 51,9 bodu (odhad: 53,0), zatiaľ čo priemyselný PMI spadol na 46,2 (odhad: 47,1). Kompozitný PMI dosiahol 51,9, pod trhovým očakávaním 53.
- Európske akciové indexy uzavreli zmiešane. Nemecký DAX stratil viac než 0,3 %, zatiaľ čo britský FTSE uzavrel bez zmeny. Na Wall Street indexy mierne oslabili, vedené spoločnosťami Nvidia (-3 %) a Oracle (-4 %+). Nasdaq 100 klesol o viac než 0,7 %.
- Predbežné dáta PMI v USA za september ukázali mierne spomalenie ekonomiky. Služby aj priemysel zaznamenali spomalenie a hodnoty boli pod očakávaniami. Kompozitný PMI bol 53,6 (odhad: 54).
- Richmond Fed Index za september výrazne sklamal: -17 vs. odhad -5 a predchádzajúca hodnota -7.
- Jerome Powell signalizoval, že Fed je pripravený upraviť politiku a znížiť sadzby, pričom sa viac sústreďuje na slabnúci trh práce. Fed však naďalej vníma clá ako faktor s trvalým proinflačným účinkom.
- Michelle Bowman z Fedu vyjadrila obavy z rastúceho rizika spomalenia trhu práce v USA. Upozornila, že ak sa dopyt nezlepší, firmy môžu začať prepúšťať.
- Ďalší predstavitelia Fedu – Goolsbee a Bostic – sa rovnako vyjadrili k menovej politike. Obaja sa prikláňajú k miernemu tempu znižovania sadzieb a zdôraznili, že pracovný trh – oslabený počas leta – bude pozorne monitorovaný.
- Švédska centrálna banka Riksbank nečakane znížila sadzby na 1,75 % (z 2,00 %), aby podporila ekonomiku počas spomalenia. Zároveň signalizovala, že môže ísť o posledný krok v aktuálnom cykle a sadzby zostanú na novej úrovni dlhšie obdobie.
- V Poľsku nezamestnanosť v septembri 2025 vzrástla na 5,5 % (vs. 5,4 % predtým), v súlade s očakávaniami trhu. Ministerstvo práce uviedlo, že rast súvisí s novými reguláciami z júna, ktoré znížili počet vyradených z evidencie.
- Futures na kávu Arabica na ICE klesli o takmer 4,5 %, kvôli prognózam vyšších zrážok v Brazílii. Ceny nereagovali na kritiku Brazílie a prezidenta Lulu zo strany Donalda Trumpa, ktorý naznačil, že clá na brazílsky export zostanú vysoké aj naďalej.
- Na kryptotrhu nálada zostáva slabá – Bitcoin klesol takmer o 1 % na úroveň okolo 112 000 USD.
- Kovy naopak prudko vzrástli – platina poskočila o viac než 5 % a zlato pridalo vyše 0,8 %.
- Kombinácia slabnúceho trhu práce a rastúcich cien v USA podporuje obavy zo stagflácie.
