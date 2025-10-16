Schwab prekvapil: Aktíva rastú o 48 %, záujem retailových investorov ženie firmu k rekordom

- Nové čisté prítoky aktív dosiahli 134,4 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 48 %.
- Objem obchodov vzrástol o 30 %, pričom počet nových účtov presiahol milión už štvrtý kvartál po sebe.
- Schwab rozširuje pobočky a pripravuje prístup klientov k neverejným investíciám.
- Spoločnosť odkupuje vlastné akcie a profituje zo stúpajúceho záujmu o investovanie naprieč trhom.
Spoločnosť Charles Schwab Corp. oznámila za tretí kvartál výrazne lepšie výsledky, než očakával trh, a to vďaka masívnemu prítoku nových retailových investorov. Celkové nové čisté prítoky aktív dosiahli 134,4 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 48 % a prekročenie odhadov analytikov (130,2 mld. USD).
Spoločnosť zároveň oznámila, že priemerný denný objem obchodov (DARET) vzrástol o 30 % na 7,42 bilióna USD, čím prekonala aj optimistický konsenzus analytikov (7,25 bilióna USD).
Rekordné zisky, expanzia a nové účty
CEO Rick Wurster vo štvrtkovom vyhlásení uviedol, že firmu ťahá zrýchľujúci organický rast, rastúci dopyt po riešeniach správy majetku a priaznivé makroekonomické prostredie. Schwab otvoril už štvrtý kvartál po sebe viac než milión nových investičných účtov, čo potvrdzuje silnú dynamiku retailového segmentu.
Wurster tiež upozornil na rastúci záujem investorov o prístup k neverejným (súkromným) spoločnostiam, keďže mnohé firmy odkladajú vstup na burzu. Schwab tak zvažuje spôsoby, ako tieto príležitosti sprístupniť svojim klientom.
Firma zároveň investuje do rozšírenia pobočkovej siete, nielen do digitálnych kanálov – plánuje pridať 16 nových pobočiek a rozšíriť alebo presunúť ďalších 25 lokalít.
Silná pozícia aj medzi konkurenciou
Výsledky Schwabu nasledujú po dobrých číslach veľkých bánk z Wall Street, ako napríklad Morgan Stanley, ktorá takisto profitovala z vysokej aktivity klientov na kapitálových trhoch. Schwab sa tak zaradil medzi spoločnosti, ktoré úspešne využívajú zvýšený záujem o investovanie, najmä zo strany retailovej klientely.
Akcie Schwabu reagovali na výsledky v premarkete rastom o 2,3 % a firma zároveň pripomenula svoj 20-miliardový program spätného odkupu akcií, v rámci ktorého v treťom kvartáli odkúpila 28,9 milióna akcií za 2,7 miliardy USD.
Graf SCHW.US (D1)
Zdroj: xStation5
