Salesforce rastie o 8 % vďaka pozitívnemu dlhodobému výhľadu tržieb 📈

-
Salesforce zvýšil svoj výhľad tržieb na viac ako 60 miliárd USD do fiškálneho roka 2030, čím prekročil očakávania analytikov (58,37 miliardy USD)
-
Segment Data & AI vzrástol medziročne o 120 % a dosiahol tržby 1,2 miliardy USD v druhom kvartáli
-
Platforma Agentforce AI vygenerovala 440 miliónov USD v ročných opakujúcich sa tržbách (ARR)
-
Spoločnosť oznámila spätný odkup akcií v hodnote 7 miliárd USD
-
Salesforce zvýšil svoj výhľad tržieb na viac ako 60 miliárd USD do fiškálneho roka 2030, čím prekročil očakávania analytikov (58,37 miliardy USD)
-
Segment Data & AI vzrástol medziročne o 120 % a dosiahol tržby 1,2 miliardy USD v druhom kvartáli
-
Platforma Agentforce AI vygenerovala 440 miliónov USD v ročných opakujúcich sa tržbách (ARR)
-
Spoločnosť oznámila spätný odkup akcií v hodnote 7 miliárd USD
Počas investičného podujatia Dreamforce spoločnosť Salesforce predstavila ambicióznu prognózu – očakáva tržby nad 60 miliárd USD do fiškálneho roka 2030. Tento cieľ prekračuje konsenzus Wall Street (58,37 miliardy USD) a zatiaľ nezohľadňuje očakávané prínosy z akvizície spoločnosti Informatica za 8 miliárd USD, ktorej dokončenie sa očakáva čoskoro. Akcie Salesforce dnes rastú takmer o 8 %.
Spoločnosť očakáva organickú zloženú ročnú mieru rastu (CAGR) nad 10 % medzi rokmi 2026 a 2030, čo podčiarkuje silný a stabilný potenciál rastu v oblastiach cloudu a umelej inteligencie.
Nový dlhodobý rámec spoločnosti s názvom „50 do FY30“ si kladie za cieľ dosiahnuť kombinovaný 50 % podiel rastu predplatného a non-GAAP prevádzkovej marže. Ide o plán, ktorý vyvažuje rast tržieb a nákladovú efektivitu, čo je kľúčové v konkurencii s Microsoftom a Oracle.
Segment Data & AI vygeneroval v druhom kvartáli tržby 1,2 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 120 %.
Platforma Agentforce AI priniesla 440 miliónov USD v ročných opakujúcich sa tržbách (ARR) a podľa Salesforce by táto hodnota mohla strojnásobiť alebo až štvornásobiť, keď ju klienti naplno implementujú.
Agentforce 360, nová globálna verzia platformy, integruje všetky cloudové produkty Salesforce a umožňuje automatizáciu procesov, optimalizáciu zákazníckej podpory a analýzu dát v reálnom čase.
Partnerstvo s Alphabet a integrácia Gemini
V najnovšej verzii Agentforce 360 spoločnosť rozšírila spoluprácu s Alphabet Inc. a integrovala chatbot Gemini od Googlu priamo do systému Atlas Reasoning Engine – „mozgu“ Agentforce. Táto integrácia umožňuje tvorbu a riadenie pokročilých AI agentov, ktorí dokážu automatizovať komplexné obchodné procesy.
Akvizícia Informatica posilňuje dátové schopnosti
Akvizícia spoločnosti Informatica za 8 miliárd USD je ďalším strategickým krokom k spojeniu dátového manažmentu s umelou inteligenciou. Tento krok posilní schopnosti Salesforce v oblasti dátovej správy, automatizácie a AI riadených rozhodovacích modelov.
Po oznámení novej prognózy akcie Salesforce v premarkete posilnili o viac ako 5 %, hoci od začiatku roka sú stále približne 29 % v mínuse.
Zároveň hlavné investičné banky zachovali pozitívne výhľady:
-
KeyBanc – Overweight, cieľová cena 400 USD
-
Canaccord Genuity – Buy, cieľová cena 300 USD
-
BofA Securities – Buy, cieľová cena 325 USD
-
Wolfe Research – Outperform, cieľová cena 310 USD
-
Needham – Buy, cieľová cena 400 USD
-
Stifel – Buy, cieľová cena 300 USD
Salesforce vstupuje do novej éry?
Ďalšia fáza rastu Salesforce je postavená na troch strategických pilieroch:
-
Integrácia AI a dát – spojenie Agentforce 360 s Gemini a dokončenie akvizície Informatica
-
Finančná efektivita – rámec „50 do FY30“ a program spätného odkupu akcií v hodnote 7 miliárd USD
-
Organický rast – CAGR nad 10 % a cieľ viac ako 60 miliárd USD v ročných tržbách do roku 2030
Salesforce vstupuje do desaťročia, v ktorom sa umelá inteligencia stane jadrom jeho stratégie, čím sa spoločnosť zaradí medzi kľúčových víťazov globálnej digitálnej transformácie.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
US100 sa pokúša o zotavenie 🗽 Výpredaj zasiahol uránové akcie
Alibaba a Ant kupujú kancelárske priestory v Hongkongu za 925 miliónov dolárov
Snowflake a Palantir vytvárajú strategické partnerstvo v oblasti AI dát
Apple získal exkluzívne práva na vysielanie Formuly 1 v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.