AstraZeneca pod tlakom: Deutsche Bank vydáva zriedkavé odporúčanie „sell“ pre obavy o vývoj liekov

- Deutsche Bank vydala zriedkavé odporúčanie „sell“ na akcie spoločnosti AstraZeneca.
- Hlavné obavy sa týkajú účinnosti kľúčového lieku camizestrant a blížiacej sa exspirácie patentov.
- Ostatní analytici zostávajú prevažne pozitívni.
- Akcie tento rok vzrástli o 21 %, no nová správa môže vyvolať krátkodobý tlak a zvýšenú volatilitu.
- Deutsche Bank vydala zriedkavé odporúčanie „sell“ na akcie spoločnosti AstraZeneca.
- Hlavné obavy sa týkajú účinnosti kľúčového lieku camizestrant a blížiacej sa exspirácie patentov.
- Ostatní analytici zostávajú prevažne pozitívni.
- Akcie tento rok vzrástli o 21 %, no nová správa môže vyvolať krátkodobý tlak a zvýšenú volatilitu.
Akcie britského farmaceutického giganta AstraZeneca dnes čelia nezvyčajnej dávke skepticizmu, keď Deutsche Bank ako jediná z veľkých inštitúcií vydala odporúčanie „sell“ (predať). Analytik Emmanuel Papadakis zároveň znížil cieľovú cenu na 10 500 pencí, čo je najnižší cieľ medzi analytikmi sledovanými agentúrou Bloomberg a implikuje pokles o 16 % oproti aktuálnej trhovej cene.
Papadakis upozorňuje, že aktuálne ocenenie akcií je príliš vysoké vzhľadom na neistoty okolo vývoja nových liekov, predovšetkým v oblasti liečby rakoviny prsníka. Kľúčový experimentálny prípravok camizestrant podľa neho pravdepodobne neponúkne zásadné výhody oproti konkurencii. Taktiež varuje pred tlakom spôsobeným blížiacimi sa exspiráciami patentov, čo by mohlo zhoršiť budúci výhľad firmy.
Protiklad v analytických názoroch
Zatiaľ čo Deutsche Bank zaujíma negatívny postoj, približne tri štvrtiny analytikov sledujúcich akciu odporúčajú nákup, pričom priemerná cieľová cena presahuje 14 000 pencí – teda výrazne nad úrovňou stanovenou Papadakisom. Tento rozdiel poukazuje na značnú rozpoltenosť v odhadoch budúceho výkonu firmy.
Silný rast v roku 2025
Akcie AstraZeneca tento rok vzrástli približne o 21 %, čím prekonali index Stoxx Europe 600 (+12 %) aj FTSE 100 (+15 %). Ide o obrat oproti roku 2024, keď spoločnosť čelila negatívnym správam kvôli vyšetrovaniu v Číne, čo vtedy výrazne zaťažilo jej akcie.
Napriek aktuálnej skepse zo strany Deutsche Bank zostáva celkový sentiment na trhu ohľadom AstraZenecy skôr pozitívny, avšak táto udalosť môže viesť k zvýšenej volatilite v nasledujúcich dňoch, najmä ak by sa ukázalo, že obavy okolo vývoja nových liekov sú oprávnené.
Graf AZN.UK (D1)
Akcie spoločnosti AstraZeneca sa v posledných týždňoch obchodovali v býčom trende. Po prudkom raste však došlo k miernej konsolidácii, pričom aktuálne testujú úroveň 123,82 GBP. Cena akcií sa stále drží výrazne nad EMA 50 (118,50 GBP) aj SMA 100 (112,55 GBP). Dôležitou úrovňou podpory pri prípadnej korekcii bude oblasť okolo EMA 50 (118,50 GBP). Ak sa cena udrží nad touto hladinou, pozitívny technický výhľad zostáva zachovaný. Naopak, prielom pod túto úroveň by mohol otvoriť priestor na otestovanie pásma 115–112 GBP.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
US100 sa pokúša o zotavenie 🗽 Výpredaj zasiahol uránové akcie
Alibaba a Ant kupujú kancelárske priestory v Hongkongu za 925 miliónov dolárov
Snowflake a Palantir vytvárajú strategické partnerstvo v oblasti AI dát
Apple získal exkluzívne práva na vysielanie Formuly 1 v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.