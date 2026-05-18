Denné zhrnutie: Wall Street pod tlakom pred výsledkami Nvidie a napätím v Perzskom zálive

- Wall Street zažila zmiešanú seansu, pričom hlavné americké indexy vykazovali rozdielny obraz. Dow Jones sa držal mierne nad nulou, S&P 500 stratil okolo 0,3 %, zatiaľ čo Nasdaq odpísal viac než 0,7 %.
- Tlak na americké akcie bol spôsobený predovšetkým slabosťou technologického sektora, ktorý zostáva pod vplyvom očakávaní pred veľmi sledovaným kvartálnym reportom spoločnosti Nvidia, ktorý má byť zverejnený v stredu po uzavretí trhu. Výsledky sú považované za kľúčové pre udržanie súčasného trhového naratívu ťahaného AI.
- Napriek tomu možno pokračujúcu výsledkovú sezónu považovať za rekordnú. Ako sa blíži do svojej záverečnej fázy, drvivá väčšina spoločností, ktoré už zverejnili výsledky, výrazne prekonala očakávania trhu.
- Donald Trump uviedol, že očakáva skoré dosiahnutie mierovej dohody s Iránom, zároveň však zdôraznil, že nie je otvorený žiadnym ústupkom voči Teheránu.
- Trumpova administratíva zachováva tvrdý postoj, varuje Irán pred ďalšou eskaláciou a zároveň signalizuje, že v blízkom čase môžu padnúť „kľúčové rozhodnutia“, čo zvyšuje neistotu na trhu a riziko ďalšieho vojenského vývoja.
- Podľa amerických predstaviteľov bol najnovší iránsky jadrový návrh vyhodnotený ako nedostatočný a nie ako zmysluplný krok k dohode, čo obmedzuje pokrok v rokovaniach.
- Teherán medzitým tvrdí, že požiadavky USA zostávajú prehnané, čo prehlbuje diplomatický pat a zvyšuje riziko eskalácie, ak rokovania neprinesú prielom.
- Rastúce geopolitické napätie a neistota okolo mierových rokovaní a možných rámcov dohody poslali ceny ropy vyššie, pričom ropa Brent opäť prekonala hranicu 110 USD za barel.
- Vyššie sa posúvajú aj futures na zemný plyn (Henry Hub), ktorých ceny prekonali hranicu 3 USD.
- Európske obchodovanie naopak nieslo pozitívnejší tón a na hlavných indexoch prevládala zelená farba. Britský FTSE 100 vzrástol o viac než 1,2 %, francúzsky CAC 40 pridal 0,4 %, nemecký DAX posilnil o 1,2 % a španielsky IBEX 35 vzrástol o viac než 0,7 %.
- Britský premiér Keir Starmer uviedol, že nemá v úmysle odstúpiť, a potvrdil, že bude kandidovať v nadchádzajúcich voľbách.
- Drahé kovy zaznamenali miernu korekciu, pričom zlato sa pohybovalo okolo 4 550 USD za uncu a striebro pri 77,5 USD za uncu.
- Kryptomenové trhy zostali pod zreteľným tlakom a hlavné digitálne aktíva vykázali solídne straty. Bitcoin klesol o viac než 1,8 % pod 77 000 USD, zatiaľ čo Ethereum odpísalo viac než 3,5 % a testovalo úroveň 2 100
