US Open: Investori vyčkávajú na kľúčový report Nvidia

Hlavné americké akciové indexy otvorili seansu so zmiešaným sentimentom. Celkový smer trhu však zostáva obmedzený a bez jasného dominantného trendu. Dow Jones Industrial Average mierne klesá, podobne ako S&P 500, zatiaľ čo Nasdaq Composite sa pohybuje okolo nuly. To ukazuje na absenciu jednotného trhového katalyzátora naprieč širším akciovým trhom.
Pohyby indexov sú relatívne malé, čo naznačuje opatrný prístup investorov a vyčkávací postoj pred novými signálmi. Sentiment na Wall Street zostáva celkovo stabilný napriek pokračujúcej makroekonomickej a geopolitickej neistote v pozadí. Trh sa zdá byť v prostredí s nízkou viditeľnosťou, kde krátkodobé dáta a kapitálové toky ovplyvňujú intradennú volatilitu, ale výrazne nemenia širší trhový obraz.
Investori už do značnej miery započítali vývoj po stretnutí USA a Číny v Pekingu. Summit nepriniesol žiadne prelomové dohody, ktoré by mohli výrazne zmeniť obchodné alebo technologické vzťahy. Komunikácia oboch strán sa obmedzila na všeobecné vyhlásenia o pokračovaní dialógu a opatrné signály čiastočného znovuotvorenia vybraných kanálov spolupráce. Trh to v praxi vyhodnotil skôr ako absenciu negatívneho prekvapenia než ako skutočný pokrok, čo je v súčasnom prostredí tiež vnímané ako forma stabilizácie.
Geopolitické napätie spojené s Iránom medzitým zostáva v pozadí a naďalej sa objavuje v trhových komentároch ako potenciálny zdroj volatility. Mediálne správy a špekulácie o možnej eskalácii americkej rétoriky pravidelne zaťažujú ceny ropy aj širšie rizikové aktíva. V tejto fáze však nejde o faktor, ktorý by trvalo určoval valuácie akcií. Skôr udržiava zvýšenú mieru opatrnosti investorov.
Kľúčovým pilierom podporujúcim trhový sentiment zostáva technologický sektor, najmä polovodiče. Tento segment naďalej pôsobí ako hlavný ťahúň akciových indexov, kompenzuje slabší sentiment v iných častiach trhu a udržiava celkový býčí príbeh. Technológie tak stále udávajú tón širšiemu smeru trhu, zatiaľ čo ostatné sektory sa do značnej miery prispôsobujú ich momentu.
Investori sa teraz sústreďujú na Nvidia, ktorá má túto stredu zverejniť štvrťročné tržby. Očakávania zostávajú veľmi vysoké. Trh započítava nielen jasné prekonanie odhadov, ale aj ďalšie potvrdenie sily investičného cyklu v oblasti umelej inteligencie a rastúceho dopytu po výpočtovom výkone. V tomto kontexte sa Nvidia fakticky stala barometrom širšieho príbehu okolo AI, ktorý bol v posledných mesiacoch jedným z kľúčových motorov technologickej rally.
Akékoľvek sklamanie v tržbách alebo výhľade by preto mohlo vyvolať reakciu presahujúcu jednu akciu. V takomto scenári by sa trh mohol presunúť do defenzívnejšieho režimu a výber ziskov by sa mohol rozšíriť na širšiu skupinu technologických titulov, ktoré v poslednom čase ťažili zo silného momenta. Vysoké očakávania ponechávajú len obmedzený priestor na chybu. Aj mierne zaostanie za odhadmi by tak mohlo byť vnímané ako katalyzátor širšej korekcie.
Zdroj: xStation5
Futures na americký akciový index US500 sa obchodujú okolo nuly, čo odráža jasnú opatrnosť trhu a nedostatok smerového presvedčenia na začiatku seansy. Sentiment zostáva utlmený pre absenciu významného pokroku vo vzťahoch medzi USA a Iránom a rastúcu vojnovú rétoriku. Tá naďalej zvyšuje neistotu a podporuje investorov v znižovaní rizikovej expozície.
Zdroj: xStation5
Správy o spoločnostiach
- Citi zvýšila cieľové ceny pre Intel (INTC.US) a AMD (AMD.US) s odkazom na pozitívnejší výhlaď trhu s procesormi CPU, než sa pôvodne očakávalo. Analytici očakávajú silnejší rast dopytu ťahaný rozvojom umelej inteligencie a pokračujúcou expanziou dátových centier. To podporuje konštruktívny pohľad na obe spoločnosti. Intel sa zároveň dostal do centra pozornosti po tom, čo Donald Trump poznamenal, že v skorších diskusiách o zapojení americkej vlády do spoločnosti si „mal vypýtať viac“.
- Arm Holdings (ARM.US) na začiatku seansy mierne rastie napriek prebiehajúcemu antimonopolnému vyšetrovaniu v USA. Regulátori skúmajú, či spoločnosť využíva svoje dominantné postavenie v licencovaní polovodičov na obmedzovanie konkurencie vrátane obmedzenia prístupu ku kľúčovým licenciám alebo zhoršovania licenčných podmienok. Vyšetrovanie sa zaoberá aj možnými konfliktmi záujmov súvisiacimi s expanziou spoločnosti Arm do vlastného návrhu čipov.
- Ryanair (RYAAY.US) vykázal lepšie než očakávané výsledky. Čistý zisk vzrástol približne o 40 % na 2,26 miliardy EUR a výnosy sa zvýšili o 11 % na 15,5 miliardy EUR. Výsledky podporili vyššie ceny leteniek a silný dopyt po cestovaní. Počet cestujúcich vzrástol o 4 %, zatiaľ čo disciplína v oblasti nákladov ďalej podporila ziskovosť. Napriek silným výsledkom spoločnosť upozornila na pokračujúcu neistotu spojenú s cenami palív a geopolitickými rizikami.
