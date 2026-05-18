NATGAS rastie pre teplejší výhlaď počasia a napätejšiu trhovú bilanciu

Ceny zemného plynu (NATGAS) dnes rastú a tento pohyb je poháňaný predovšetkým zlepšením krátkodobých trhových podmienok. Nie je výsledkom jednej konkrétnej udalosti, ale skôr kombinácie viacerých faktorov, ktoré v poslednom období zlepšili sentiment na strane kupujúcich. Najdôležitejším z nich sú predpovede vyšších teplôt v Spojených štátoch. To znamená vyššiu spotrebu elektriny, najmä kvôli klimatizácii, čo následne zvyšuje dopyt po zemnom plyne využívanom pri výrobe elektriny.
V krátkodobom horizonte reaguje trh so zemným plynom na zmeny počasia veľmi citlivo, pretože aj malé úpravy predpovedí môžu výrazne zmeniť očakávania spotreby. Ak teplejšie podmienky vydržia dlhšie, rastie dopyt po elektrine na chladenie, čo zvyčajne vedie k vyššej spotrebe plynu v elektrárňach. Z tohto dôvodu trh nezapočítava iba samotnú absolútnu úroveň teplôt, ale skôr jej možný vplyv na rovnováhu medzi ponukou a dopytom v najbližších dňoch a týždňoch.
Ďalším kľúčovým faktorom sú očakávania pomalšieho než predtým predpokladaného rastu zásob plynu. Pre trh je to signál, že ponuka neprevyšuje očakávania, zatiaľ čo dopyt zostáva stabilný alebo je mierne silnejší než skoršie odhady. V takomto prostredí sa priestor pre pokles trhu zužuje a zároveň rastie dôvera, že trh môže byť napätejší, než sa pôvodne predpokladalo.
Dodatočnú podporu prináša export LNG. Trvalo silný a stabilný dopyt po skvapalnenom zemnom plyne znižuje prebytok ponuky na americkom trhu a robí ceny citlivejšími na lokálne zmeny v predpovediach počasia a dátach o zásobách. V praxi to znamená, že aj bez jediného silného katalyzátora môže trh rásť, ak globálna bilancia zostáva relatívne napätá.
Za zmienku tiež stojí, že súčasný pohyb je primárne fundamentálny, nie čisto špekulatívny. Zemný plyn je jednou z najvolatilnejších energetických komodít, pretože kombinuje silnú sezónnosť, vysokú citlivosť na počasie a výraznú reakciu na dáta o zásobách a obchodných tokoch. V takomto prostredí môžu aj malé zmeny očakávaní viesť k výraznejším cenovým pohybom bez potreby jedného dominantného spúšťača.
Zo širšieho pohľadu zostáva trh vo fáze, v ktorej budú kľúčové nadchádzajúce údaje o počasí, zásobách a dynamike exportu LNG. Ak sa predpovede vyšších teplôt potvrdia a rast zásob bude slabší, než sa očakáva, súčasný rast môže pokračovať. Ak však trh začne započítavať slabší dopyt alebo rýchlejšie dopĺňanie zásob, priestor pre ďalší rast sa môže postupne obmedzovať.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
US Open: Investori vyčkávajú na kľúčový report Nvidia
Bitcoin ako priepustka cez Hormuz? Irán spúšťa bitcoinové poistenie lodí ₿
Porastie Wall Street ďalej? Spoločnosti z indexu S&P 500 hlásia najsilnejší rast tržieb od roku 2021
ČNB je pripravená opäť zvýšiť sadzby, ak porastú inflačné riziká ⚠️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.