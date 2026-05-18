Bitcoin klesá k 76 000 USD, keď na kryptomeny tlačí napätie na Blízkom východe a odlevy z ETF

- Bitcoin 18. mája klesol na intradenné minimum 76 056 USD – najslabšia úroveň za viac než dva týždne
- Americké spotové bitcoinové ETF zaznamenali odlevy 630,4 mil. USD (13. 5.) a 290,4 mil. USD (15. 5.)
- Eskalácia napätia na Blízkom východe vyhnala ceny ropy na dvojtýždňové maximá a zhoršila náladu na trhoch
- Kľúčovou otázkou zostáva, či bitcoin udrží pásmo okolo 76 000 USD po opakovanom zlyhaní nad 80 000 USD
Bitcoin 18. mája prehĺbil svoj pokles, keď sa počas dňa prepadol na minimum 76 056 USD a obchodoval sa okolo 76 385 USD, teda na najslabšej úrovni za viac než dva týždne. Za pohybom stál ústup investorov od rizika naprieč trhmi pre rastúce napätie na Blízkom východe, zatiaľ čo nedávne odlevy z amerických spotových bitcoinových ETF ďalej zhoršili sentiment okolo kryptomien.
Najnovší pokles ťahajú geopolitika a odlevy z ETF
Širšia ochota investorov podstupovať riziko sa zhoršila po tom, čo nové bezpečnostné incidenty v Perzskom zálive a zablokované snahy o vyriešenie konfliktu s Iránom poslali ceny ropy na dvojtýždňové maximá. Reuters uviedol, že trhy zasiahli nové obavy z vyšších cien energií a širší risk-off pohyb, ktorý zasiahol aj digitálne aktíva.
Dáta o tokoch do ETF zároveň ukazujú slabnúci inštitucionálny dopyt. Podľa Farside zaznamenali americké spotové bitcoinové ETF čisté odlevy vo výške 630,4 milióna USD dňa 13. mája a 290,4 milióna USD dňa 15. mája, ktoré len čiastočne vyvážil prílev 131,3 milióna USD dňa 14. mája. To prišlo po silnejšom začiatku mesiaca, keď fondy vykázali prílev 532,3 milióna USD dňa 4. mája a 467,3 milióna USD dňa 5. mája.
Čo budú trhy sledovať ďalej
Kľúčovou krátkodobou otázkou je, či bitcoin udrží pásmo okolo 76 000 USD po tom, čo sa mu skôr v tomto mesiaci nepodarilo udržať rast nad 80 000 USD. Investori teraz budú sledovať, či sa stabilizujú toky do ETF, či poľaví napätie okolo Iránu a energetickej infraštruktúry v Perzskom zálive a či širšia trhová volatilita bude ďalej tlačiť obchodníkov do bezpečnejších aktív.
