Denné zhrnutie: Wall Street predlžuje rast vďaka partnerstvu Nvidia-OpenAI; USD oslabuje (22.09.2025)

- Wall Street smeruje ku koncu pondelkovej seansy v pozitívnom teritóriu napriek širokým stratám pri otvorení. Optimizmus bol opäť podporený technologickým sektorom, a to vďaka oznámenej investícii Nvidie do OpenAI. Najviac rástol Nasdaq (+0,5 %), nasledovaný S&P 500 (+0,4 %), Russellom 2000 (+0,3 %) a DJIA (+0,2 %).
- Deň sa niesol v znamení prejavov predstaviteľov Fedu. Trumpov nominant Stephen Miran vyzval na „sériu znížení o 50 bb,“ pričom tvrdil, že aktuálne sadzby ohrozujú ekonomiku. Prezident Fedu v St. Louis A. Musalem považuje politiku za pohybujúcu sa medzi mierne reštriktívnou a neutrálnou, pričom riziká inflácie si vyžadujú opatrnosť. Prezidentka clevelandského Fedu E. Hammack zdôraznila náročnú rovnováhu rizík.
- Nvidia (NVDA.US) oznámila masívnu investíciu 100 miliárd USD do OpenAI, v rámci ktorej americký technologický gigant poskytne procesory s celkovým výkonom 10 gigawattov. Akcie rastú o viac než 4 %.
- Inflácia cien výrobcov v Kanade (IPPI) v auguste vzrástla nad očakávania (0,5 % vs. 0,1 % konsenzus, predchádzajúce 0,7 %).
- Zlato vzrástlo takmer o 1,7 % na približne 3 745 USD za uncu, čím úplne vymazalo nedávnu korekciu a dosiahlo nové historické maximum. Rástli aj ďalšie drahé kovy: striebro +2,4 % na 44,05 USD, platina +1,3 % a paládium +3,5 %.
- Kakao zaznamenalo piatu klesajúcu seansu v rade (-4 %), keď dosiahlo najnižšiu úroveň od novembra 2024 vďaka lepším vyhliadkam ponuky. Pšenica a sójové bôby takisto klesli o 2 % po správach naznačujúcich vyššiu exportnú ponuku.
- Na devízových trhoch začal americký dolár týždeň výpredajom (USDIDX -0,3 %), čím ukončil trojdňový rast. Najsilnejšou menou G10 bolo euro (EURUSD +0,4 % na 1,1795, EURJPY +0,3 %, EURGBP a EURCHF +0,1 %). Posilnila aj libra (GBPUSD +0,4 %). Kanadský dolár (USDCAD +0,3 %) a nórska koruna (USDNOK +0,8 %) voči doláru oslabili.
- Kryptomenové trhy zažili výrazný pesimizmus, pričom toky sa presúvali do bezpečných kovov. Ethereum kleslo o 6,9 % na 4 171 USD, Bitcoin -2,65 % na 112 540 USD, s výraznými stratami aj u Sushi (-12 %), Trump tokenu (-9 %) a Dogecoinu (-8,8 %).
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.