Denné zhrnutie: Wall Street rastie, ropa klesá z lokálneho maxima 📌

- Európska seansa sa skončila rastom hlavných indexov napriek pokračujúcej volatilite na ropnom trhu a opatrnému postoju centrálnych bánk. FTSE 100 vzrástol o 1,6 % po tom, čo Bank of England ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu bez zmeny. Nemecký DAX pridal 1,4 %, zatiaľ čo francúzsky CAC 40 vzrástol o 0,5 % po rozhodnutí ECB ponechať sadzby bez zmeny.
- Rozhodnutia ECB a Bank of England zapadajú do širšieho vzorca opatrnosti centrálnych bánk po skorších krokoch Fedu a Bank of Japan, ktoré takisto ponechali politiku bez zmeny. V Ázii bol sentiment slabší: hongkonský Hang Seng klesol o 1,3 %, zatiaľ čo šanghajské indexy pridali 0,1 % po tom, čo dáta ukázali mierne spomalenie aktivity čínskeho spracovateľského priemyslu.
- Ropný trh zostáva vysoko volatilný, pričom ceny Brentu počas noci prudko vzrástli pre obavy z dlhodobejších výpadkov dodávok spojených s vojnou s Iránom. Najobchodovanejší júlový kontrakt na Brent krátko vzrástol na 114,70 USD za barel, potom však klesol smerom k 107 USD a stabilizoval sa okolo 110,03 USD, teda o 0,4 % nižšie. Ceny Brentu zostávajú výrazne nad úrovňami pred vojnou, keď sa ropa obchodovala blízko 70 USD za barel.
- Wall Street sa drží blízko historických maxím, podporená silnými firemnými výsledkami napriek vysokým cenám ropy a makroekonomickej neistote. S&P 500 rastie o 0,6 % a pohybuje sa mierne nad svojím rekordom zo začiatku tohto týždňa, zatiaľ čo Dow Jones pridáva 732 bodov, teda 1,5 %. Nasdaq Composite rastie miernejšie, o 0,2 %, keďže tlak na niektoré veľké technologické tituly obmedzuje ďalší rast.
- Alphabet rastie o 7,5 % po tom, čo oznámil výsledky, ktoré takmer dvojnásobne prekonali očakávania analytikov. Caterpillar, Eli Lilly a Royal Caribbean takisto posilňujú po lepších než očakávaných výsledkoch. Naopak Meta Platforms stráca 8,9 % napriek silným výsledkom, pretože investori sa sústreďujú na vyššie plánované kapitálové výdavky súvisiace s AI. Microsoft klesá o 5,5 % po zvýšení výhľadu capexu, hoci analytici upozorňujú na zlepšujúce sa momentum v segmente Azure. Amazon takisto klesá takmer o 1,5 % napriek prekonaniu očakávaní, čo naznačuje, že samotné pozitívne prekvapenia vo výsledkoch pri vysokých valuáciách nemusia stačiť.
- Výnosy amerických štátnych dlhopisov klesajú spolu s ústupom cien ropy, pričom výnos desaťročného dlhopisu sa znížil na 4,39 % zo 4,42 %. Americké makrodáta ukázali pomalšie než očakávané zrýchlenie rastu v 1. štvrťroku, zatiaľ čo inflačné ukazovatele za marec sa zhoršili zhruba v súlade s očakávaniami. Dáta z trhu práce zostávajú relatívne silné, keď počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol, čo naznačuje obmedzené prepúšťanie napriek oznámeným redukciám pracovných miest v niektorých firmách.
- Zlato a striebro vykazujú solídne zisky v reakcii na slabší americký dolár, zatiaľ čo EURUSD rastie o viac než 0,5 % smerom k 1,173. Bitcoin rastie opatrnejšie a drží sa blízko 76 000 USD, čo naznačuje stále obmedzený apetít po riziku na kryptomenovom trhu.
OIL (H1 interval)
Zdroj: xStation5
