BREAKING: BoC neprekvapila; kanadské úrokové sadzby bez zmeny 🚨

Bank of Canada (BoC) ponechala jednodňovú sadzbu bez zmeny na 2,25 %, v súlade s očakávaniami trhu. Nižšie sú kľúčové závery z menovopolitického vyhlásenia a komentárov guvernéra Macklema:
Ekonomika v náročnej situácii
BoC otvorene priznáva, že čelí klasickému stagflačnému dilematu, teda slabému ekonomickému rastu v kombinácii s rastúcimi cenami. Samotná banka túto situáciu označuje za „dilemu menovej politiky“.
Ekonomická aktivita zostáva utlmená, zamestnanosť sa od začiatku roka 2026 takmer nezmenila a ekonomika by mala zostať v stave previsu ponuky, hoci sa očakáva oživenie rastu HDP v 2. štvrťroku.
Inflácia: Hlavne príbeh energií, nie plošný tlak
Banka fakticky prehliada krátkodobý dopad konfliktu v Iráne na infláciu. Kľúčovým odkazom je, že tvorcovia menovej politiky zatiaľ nevidia jasné dôkazy, že sa vyššie ceny energií prelievajú do ďalších kategórií.
Inflácia by sa mala v najbližších mesiacoch pohybovať okolo 3 % a následne postupne klesať. Ceny ropy sú aktuálne približne o 10 USD za barel vyššie, než banka predpokladala vo svojej aprílovej prognóze, čo predstavuje významnú revíziu výhľadu.
Výhlaď politiky: Riziká na obe strany
BoC jasne signalizuje flexibilitu a otvorené možnosti:
- Zníženie sadzieb zostáva možné, ak Spojené štáty zavedú dodatočné obchodné obmedzenia.
- Zvýšenie sadzieb, prípadne aj niekoľkokrát po sebe, by mohlo byť na stole, ak sa inflácia ukáže ako trvalejšia a rozšíri sa do viacerých oblastí ekonomiky.
- Ponechanie sadzieb bez zmeny zostáva aktuálnym postojom, pretože tvorcovia menovej politiky vyvažujú riziká na oboch stranách.
Čo sledovať ďalej
Guvernér Macklem zdôraznil, že banka bude pozorne sledovať, či sa inflačné tlaky začnú šíriť mimo energetického sektora.
Uviedol tiež, že mesačné dáta z trhu práce zostávajú veľmi volatilné. Jednotlivé správy o zamestnanosti preto pravdepodobne samy osebe nebudú určovať menovopolitické rozhodnutia. BoC sa namiesto toho pri hodnotení budúcich zmien sadzieb zameria na širšie trendy v inflácii a ekonomickej aktivite.
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