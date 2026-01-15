Denné zhrnutie: Wall Street rastie, ropa klesá 🗽 Zaťažuje silnejší dolár Bitcoin?

-
Akciové indexy pokračujú v raste – futures na Nasdaq 100 (US100) posilňujú o viac než 1 % smerom k úrovni 26 000 bodov, ťahané silným rastom v polovodičovom sektore. Futures na S&P 500 (US500) pridávajú 0,7 %.
-
Silné výsledky taiwanskej spoločnosti TSMC, ktorá zaznamenala 35 % medziročný rast tržieb, výrazne podporili optimizmus investorov. Akcie KLA Corp rastú takmer o 9 % po pozitívnych komentároch od Wells Fargo a Morgan Stanley, ktorí upozornili na rastúci dopyt po pamäťových čipoch.
-
Ceny ropy dnes klesajú o takmer 3 % po tom, čo Donald Trump údajne na poslednú chvíľu zrušil útok na Irán a naznačil, že USA môžu zatiaľ odvetu odložiť. Brent (OIL) oslabuje takmer o 3 % a obchoduje sa pod 64 USD za barel, čím vymazáva časť predchádzajúcich ziskov.
-
Futures na zemný plyn Henry Hub (NATGAS) sa zotavujú po počiatočnej negatívnej reakcii na údaje EIA, ktoré ukázali pokles zásob o 71 miliárd kubických stôp (bcf) oproti očakávanému úbytku o 91 bcf. Predchádzajúca správa zaznamenala ešte väčší pokles, a to o 119 bcf.
-
Bitcoin dnes klesá o takmer 1 % a padá pod hranicu 96 000 USD, napriek pozitívnemu vývoju na Wall Street. Bitcoinové ETF od BlackRock a Fidelity včera zaznamenali čistý prílev približne 770 miliónov USD, zatiaľ čo Ethereum ETF pritiahli 175 miliónov USD. On-chain dáta ukazujú na zlepšujúci sa spotový dopyt a pokles predajného tlaku zo strany dlhodobých držiteľov, no opčné trhy zostávajú relatívne opatrné.
-
Podľa hovorkyne Bieleho domu Karoline Leavitt by mal Trump v najbližších týždňoch rozhodnúť o novom predsedovi Fedu a zároveň sa snaží znížiť náklady na kreditné karty ponúkané americkými spoločnosťami.
Zdroj: xStation5
