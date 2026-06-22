Denné zhrnutie: Wall Street v neistote, zatiaľ čo USA zvažujú zmiernenie sankcií na iránsku ropu

📈 Akciový trh
- Americká cash seansa zaznamenáva miernu korekciu a počiatočný optimizmus zreteľne vyprchal. Nad otváracou úrovňou sa drží iba Dow Jones, zatiaľ čo S&P 500 sa nachádza mierne pod záverečnou hodnotou z predchádzajúcej seansy a Nasdaq stráca viac ako 1 %.
- Alphabet (Google) odpisuje viac než 5 %, čo radí akcie spoločnosti medzi najväčšie poklesy v indexoch S&P 500 a Nasdaq. Tlak vyvolali odchody kľúčových osobností z oblasti AI vrátane Noama Shazeera (z Gemini do OpenAI) a Johna Jumpera (z DeepMind do Anthropic), čo zvýšilo obavy z odlivu talentov zo spoločnosti Google.
- SpaceX predĺžila sériu strát na tri obchodné seansy a dnes oslabuje o 10 %. Po predchádzajúcom silnom debute a dočasnom prekonaní Microsoftu a Amazonu spoločnosť koriguje svoje dynamické zisky. Firma zároveň zverejnila, že disponuje viac než 100 miliardami USD v hotovosti, a oznámila emisiu dlhopisov, ktorú trh interpretuje ako snahu financovať ďalšiu expanziu.
- Na starom kontinente zostáva sentiment mierne pozitívny. Iba francúzsky CAC 40 oslabil o viac než 0,2 %, zatiaľ čo ostatné európske indexy ukončili obchodovanie v kladných hodnotách – vrátane španielskeho IBEX 35, ktorý vzrástol takmer o 1,2 %.
🌍 Politika a geopolitika
- Hlavnou témou na globálnych trhoch zostávajú rokovania medzi USA a Iránom vo Švajčiarsku. Podľa médií trvali rokovania približne 18 hodín a obe strany ich označili za významný pokrok smerom k dohode, hoci sú stále v počiatočnej fáze a vyžadujú dopracovanie detailov.
- Americký viceprezident JD Vance hovoril o „významnom pokroku“ a potvrdil, že jedným z prvkov dohody je návrat inšpektorov OSN pre jadrový dohľad, ktorí majú dohliadať na plnenie prvotných dohôd. Súčasne sa strany dohodli na 60-dňovom rámci ďalších rokovaní vedúcich ku konečnej dohode.
- Kľúčovým bodom rozhovorov zostáva otázka sankcií na iránsku ropu. USA sa rozhodli dočasne pozastaviť časť obmedzení, čo má Iránu umožniť legálny export komodity za podmienok blízkych trhovým. Podľa médií sa strany dohodli na predbežnom návrhu mechanizmu „licencovania“ predaja ropy a čiastočnom zmiernení finančného tlaku.
- Iránska strana zdôrazňuje, že dohoda má predovšetkým ekonomický rozmer a umožňuje export ropy bez doterajších sankčných obmedzení, pričom konkrétne podmienky sú stále predmetom rokovaní.
- Donald Trump v príspevku na Truth Social uviedol, že Irán súhlasí s „rozšírenými kontrolami zbraní“, čo zapadá do širšieho balíka opatrení zahŕňajúceho kontrolu jadrového programu aj vojenskej infraštruktúry. Teherán na toto tvrdenie priamo nereagoval, zároveň však zdôrazňuje, že hlavným cieľom je ekonomická stabilizácia a obnovenie exportu ropy.
- Celá situácia naznačuje dva paralelné piliere vyjednávania: na jednej strane mechanizmy jadrovej kontroly a medzinárodných inšpekcií, na druhej strane postupné obnovenie exportu iránskej ropy a čiastočné zmiernenie sankcií. Napriek tomu, že ide o významný posun, proces zostáva v ranej fáze a detaily týkajúce sa rozsahu kontrol, časového harmonogramu a úplného zrušenia obmedzení sú stále predmetom rokovaní.
- Trhy sa teraz sústreďujú na ďalší vývoj geopolitickej situácie, najmä na tempo implementácie americko-iránskej dohody a jej dopad na ceny komodít.
- Ďalším faktorom ovplyvňujúcim sentiment v Európe bola politická situácia v Spojenom kráľovstve. Rezignácia premiéra Keira Starmera vzbudila značnú pozornosť, avšak reakcia trhu zostala utlmená.
💱 Meny a dlhopisy
- Britská libra po rezignácii premiéra oslabila voči doláru iba o 0,19 % a počas dňa väčšinu strát vymazala.
- Výnosy desaťročných britských štátnych dlhopisov zostali stabilné, čo naznačuje, že politický vývoj bol z veľkej časti už započítaný v cenách aktív.
🛢️ Komodity
- Na trhu drahých kovov panuje zmiešaná nálada. Zlato stráca približne 1 % a testuje úroveň 4 200 USD za uncu, zatiaľ čo striebro pridáva približne 1 % a približuje sa k hranici 65 USD.
- Ropa pokračuje v korekcii a oslabuje o viac než 3 %. Ide o priamu reakciu na zlepšenie sentimentu okolo možnej dohody a očakávania zmiernenia sankcií. Brent tak klesol pod 78 USD za barel a WTI pod 74 USD.
🪙 Kryptomeny
- Mierne zisky boli viditeľné aj na trhu digitálnych aktív.
- Ethereum posilňuje o viac než 0,3 % a prekonalo hranicu 1 730 USD.
- Bitcoin rastie o viac než 0,4 % a testuje úroveň 64 500 USD.
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Krypto novinky – Hackeri útočia, inštitúcie nakupujú 🚨
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