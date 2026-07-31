🚨AI fond prišiel za mesiac o dve tretiny hodnoty. Doplatil na pákové stávky📉

- AI hedge fond Situational Awareness stratil počas júla približne 67 % hodnoty
- Za prepadom stáli agresívne pákové pozície na AI spoločnosti a následné margin cally
- Fond musel predať väčšinu verejne obchodovaných akcií spoločnosti Citadel, aby získal hotovosť
- Pripravený bol aj predaj podielu v Anthropic za približne 3,5 mld. USD, od ktorého fond na poslednú chvíľu ustúpil
- Napriek júlovému prepadu zostáva fond od začiatku roka približne 80 % v zisku
- Zakladateľ Leopold Aschenbrenner oznámil, že fond odstránil z portfólia všetku finančnú páku
- AI hedge fond Situational Awareness stratil počas júla približne 67 % hodnoty
- Za prepadom stáli agresívne pákové pozície na AI spoločnosti a následné margin cally
- Fond musel predať väčšinu verejne obchodovaných akcií spoločnosti Citadel, aby získal hotovosť
- Pripravený bol aj predaj podielu v Anthropic za približne 3,5 mld. USD, od ktorého fond na poslednú chvíľu ustúpil
- Napriek júlovému prepadu zostáva fond od začiatku roka približne 80 % v zisku
- Zakladateľ Leopold Aschenbrenner oznámil, že fond odstránil z portfólia všetku finančnú páku
Investičná eufória okolo umelej inteligencie dostala ďalšiu trhlinu. Hedge fond Situational Awareness, ktorý sa preslávil agresívnymi stávkami na AI spoločnosti, stratil počas júla približne 67 % svojej hodnoty. Dôvodom bol prudký výpredaj technologických akcií, ktorý spustil sériu margin callov a prinútil fond urýchlene predávať časť svojich investícií.
Väčšinu verejne obchodovaných akcií odkúpila spoločnosť Citadel miliardára Kena Griffina. Fond zároveň pripravoval predaj podielu v súkromnej AI spoločnosti Anthropic v hodnote približne 3,5 miliardy dolárov. Napriek dosiahnutej dohode od transakcie na poslednú chvíľu ustúpil.
Situational Awareness pritom ešte pred niekoľkými mesiacmi patril medzi najvýkonnejšie hedge fondy na trhu. Do konca mája zarábal investorom približne 270 % a aj po júlovom prepade zostáva od začiatku roka približne 80 % v zisku. Zakladateľ fondu Leopold Aschenbrenner priznal investorom chyby a oznámil, že z portfólia odstránil všetku finančnú páku.
Prípad ukazuje, aké riziká prináša využívanie vysokého úverového financovania v období zvýšenej volatility. Hoci dopyt po AI zostáva silný a technologické spoločnosti naďalej investujú miliardy dolárov do rozvoja infraštruktúry, prudké pohyby cien môžu aj úspešné fondy v krátkom čase dostať pod výrazný tlak.
Prepad fondu zároveň prichádza v období, keď sú výsledky AI spoločností výrazne rozdielne. Microsoft po silnom raste platformy Azure vyskočil po výsledkoch takmer o 16 %, zatiaľ čo Meta po opatrnejšom výhľade oslabila približne o 8 %. Investori tak čoraz viac rozlišujú medzi firmami, ktoré dokážu vysoké investície do umelej inteligencie pretaviť do rastu ziskov, a spoločnosťami, pri ktorých návratnosť týchto výdavkov zostáva otázna.
GRAF: Vývoj indexu US100 (US100, H4)
Zdroj: xStation5
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