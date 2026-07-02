Denné zhrnutie: Zlato rastie o 2 %, Nasdaq ťahá sentiment na Wall Street nadol

Európske akciové trhy ukončili štvrtkovú seansu výrazne vyššie, pričom nemecký DAX získal viac než 2 %, britský FTSE 100 vzrástol takmer o 1,8 % a poľský WIG20 uzavrel o 1,5 % vyššie. Relatívne silná výkonnosť odrážala nižšiu váhu polovodičových spoločností v európskych indexoch, na rozdiel od juhokórejského KOSPI, ktorý sa prepadol o viac než 7 % v dôsledku prudkého výpredaja akcií Samsung a SK Hynix.
Sentiment na americkom akciovom trhu sa počas druhej polovice seansy prudko zhoršil, pričom Nasdaq 100 klesol o 2,3 % napriek pôvodne pozitívnej reakcii na slabšie než očakávané údaje Non-Farm Payrolls (NFP) z USA. Micron stráca 7,5 %, zatiaľ čo viaceré polovodičové spoločnosti klesli o viac než 10 %. Medzi titulmi Big Tech najviac zaostáva Meta Platforms, ktorá stráca takmer 5 %, zatiaľ čo Apple (AAPL.US) prekonáva trh so ziskom okolo 4,5 %. Pod tlakom je aj Tesla, ktorá klesá takmer o 8 %, hoci oznámila dodávky vozidiel za druhý štvrťrok nad očakávaniami trhu.
Keďže výnosy amerických štátnych dlhopisov po slabšej správe NFP klesli a ceny ropy zostali nižšie, zlato sa odrazilo nad 4 100 USD za uncu, zatiaľ čo striebro získalo takmer 2,5 %. Americký dolár oslabil, čo posunulo EUR/USD takmer o 0,5 % vyššie nad 1,143. Bitcoin sa zotavil smerom k 62 000 USD, hoci sentiment na širšom kryptomenovom trhu zostáva opatrný. Brent sa medzitým obchoduje okolo 71,50 USD za barel a zaznamenáva mierny odraz po prudkých poklesoch z posledných seáns.
Makroekonomické údaje z USA
Najnovšia správa z amerického trhu práce bola výrazne slabšia, než sa očakávalo.
- Non-Farm Payrolls (NFP) vzrástli o 57 tisíc, výrazne pod konsenzuálnou prognózou 113 tisíc a predchádzajúcou hodnotou 172 tisíc.
- Miera nezamestnanosti v USA klesla na 4,2 %, čím prekonala očakávanie 4,3 %.
- Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol 215 tisíc, lepšie než očakávaných 218 tisíc a bez zmeny oproti predchádzajúcej hodnote.
- Priemerná hodinová mzda vzrástla medziročne o 3,5 %, nad konsenzom 3,4 %.
- Zamestnanosť v súkromnom sektore vzrástla iba o 49 tisíc, pod očakávaním 107 tisíc.
- Pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti klesli na 1,814 milióna, mierne pod očakávaných 1,820 milióna.
- Priemerný pracovný týždeň zostal bez zmeny na 34,3 hodiny, v súlade s očakávaním.
- Priemerná hodinová mzda vzrástla medzimesačne o 0,3 %, v súlade s prognózou aj predchádzajúcou hodnotou.
- Zamestnanosť vo výrobnom sektore vzrástla o 3 tisíc, v súlade s očakávaním, ale pod predchádzajúcim nárastom o 7 tisíc.
- Miera participácie pracovnej sily klesla na 61,5 %, pod prognózou 61,8 % aj predchádzajúcou hodnotou.
- Zamestnanosť vo verejnom sektore klesla o 8 tisíc po náraste o 52 tisíc v predchádzajúcom mesiaci.
- Najnovšia správa EIA o zásobách zemného plynu ukázala nárast zásob o 87 miliárd kubických stôp (Bcf), mierne nad konsenzuálnou prognózou 84 Bcf a predchádzajúcim nárastom o 76 Bcf. Futures na zemný plyn sa po zverejnení najprv posunuli nižšie, ale neskôr počiatočné straty zmazali.
Na komoditnom trhu sa futures na pšenicu CBOT naďalej obchodujú nad 600 centmi za bušel, zatiaľ čo futures na kakao ICE dnes klesajú približne o 1,2 %.
Zdroj: xStation 5
Zlato (D1)
Zlato sa odrazilo z oblasti 3 900 USD nad 4 100 USD za uncu, zatiaľ čo 50-dňový EMA prekrížil 200-dňový EMA smerom nadol a vytvoril klasický death cross. Zaujímavé je, že keď sa tento vzorec naposledy objavil v roku 2023, zmenil sa na kontrariánsky býčí signál a zlato krátko po prekrížení kĺzavých priemerov začalo výraznú rally. Ďalšia hlavná rezistencia sa nachádza okolo 4 400 USD, zatiaľ čo kľúčové úrovne supportu zostávajú na 4 000 USD a 3 900 USD.
Zdroj: xStation5
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Zmena zásob zemného plynu podľa EIA bola vyššia, než sa očakávalo
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