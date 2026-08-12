Ropa o krok bližšie k 90 USD 🔼 Iránske zdroje komentujú prímerie

Ceny ropy reagovali len minimálne na komentáre vysokopostaveného iránskeho zdroja, podľa ktorého v súčasnosti neprebiehajú žiadne rokovania o predĺžení prímeria medzi Iránom a USA. Absencia výraznejšieho pohybu cien ropy naznačuje, že investori napriek najnovším správam naďalej očakávajú postupnú deeskaláciu napätia na Blízkom východe.
IEA zároveň opäť výrazne revidovala svoje historické odhady globálneho dopytu po rope. Rozsah úprav ukazuje, že spotreba bola výrazne vyššia, než sa pôvodne predpokladalo.
- Globálna spotreba ropy v roku 2025 sa teraz odhaduje na 104,8 milióna barelov denne, čo je približne o 300-tisíc barelov denne viac než v predchádzajúcom odhade.
- Ešte výraznejšia je revízia v porovnaní s odhadmi spred roka. Súčasný odhad IEA pre dopyt v roku 2025 je až o 1,1 milióna barelov denne vyšší.
- Napriek výraznej revízii dopytu smerom nahor IEA stále odhaduje, že trh s ropou bol v roku 2025 v prebytku, pričom priemerná ponuka dosiahla približne 106,3 milióna barelov denne.
- IEA teraz očakáva, že globálna spotreba ropy v roku 2027 dosiahne približne 105,7 milióna barelov denne. To je už nad úrovňou 105,6 milióna barelov denne, ktorú agentúra ešte pred rokom očakávala ako vrchol globálneho dopytu po rope v roku 2029.
Postupné revízie ukazujú, že globálny dopyt po rope je odolnejší, než sa pôvodne očakávalo. To oslabuje argument, že sa svetová spotreba ropy už nachádza veľmi blízko svojho dlhodobého vrcholu. Futures na ropu sa opäť obchodujú v blízkosti 90 USD za barel.
Zdroj: xStation5
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