Denné zhrnutie: Zmena sentimentu na konci dňa 💥⬇️

Hlavný faktor ovplyvňujúci volatilitu
Dominantnou témou seansy bola rýchlo sa vyvíjajúca situácia okolo Hormuzského prielivu a amerických rokovaní s Iránom. Ráno trhy rástli na vlne optimizmu po správach agentúry Axios, že sa strany približujú jednostránkovému, 14-bodovému mierovému memorandu; popoludní sa však objavili nové známky eskalácie: anonymný predstaviteľ americkej vlády potvrdil, že ak sa Trump vráti z Číny bez dohody, vojenská možnosť bude opäť na stole. Saudská Arábia a Kuvajt zrušili obmedzenia pre využívanie svojich základní a vzdušného priestoru americkou armádou, čím otvorili cestu k obnoveniu operácie „Project Freedom“ neskôr tento týždeň, čo spôsobilo prudký odraz cien ropy a vymazalo skoršie straty.
Geopolitika
Trumpova administratíva obnovuje operáciu eskortovania obchodných lodí cez Hormuzský prieliv s leteckou a námornou podporou po tom, čo Saudská Arábia a Kuvajt zrušili blokádu prístupu k svojim základniam. Iránske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že Teherán analyzuje americký návrh, krajina však doteraz neposkytla formálnu odpoveď a kľúčové otázky ohľadom obohacovania uránu zostávajú nevyriešené. Na budúci týždeň je naplánované stretnutie Trumpa a Si Ťin-pchinga, na ktorom sa majú prerokovať clá, Taiwan a sankcie na čínske čipy, čo predstavuje ďalší zdroj geopolitickej neistoty.
Indexy
Index S&P 500 počas seansy dosiahol nové intradenné historické maximá, no deň zakončil poklesom okolo 0,3 %, zatiaľ čo Dow Jones odpísal viac než 260 bodov, teda približne 0,5 %. Nasdaq Composite počas dňa takisto dosiahol nové historické maximum, no uzavrel obchodovanie blízko neutrálnych úrovní, podporený silným technologickým sektorom a segmentom AI. Index SOX (polovodiče) tento rok už vzrástol o viac než 60 %, čo potvrdzuje, že technológie zostávajú lídrom širšieho trhu. Európske indexy si viedli výrazne horšie: DE40 klesol o 1,84 %, ITA40 o 1,96 % a EU50 o 1,98 %.
Akcie
Datadog (DDOG) vyskočil o viac než 22 % po výsledkoch: tržby vzrástli medziročne o 32 % na rekordnú hodnotu za prvý štvrťrok presahujúcu 1 miliardu USD a spoločnosť zvýšila celoročný výhlaď tržieb na 4,30 miliardy USD oproti konsenzuálnemu odhadu 4,10 miliardy USD. Fortinet (FTNT) pridal viac než 15 % po zvýšení celoročného výhľadu billings na 8,8–9,1 miliardy USD, čo trh interpretoval ako potvrdenie odolnosti firemných výdavkov na kyberbezpečnosť. McDonald’s (MCD) prekonal konsenzus na úrovni EPS (2,83 USD oproti očakávaným 2,75 USD) aj tržieb (6,52 miliardy USD, +9,4 % medziročne), kľúčová metrika globálnych porovnateľných tržieb (+3,8 %) však mierne sklamala a rast bol ťahaný najmä vyššou hodnotou objednávok, nie návštevnosťou, čo vymazalo počiatočné zisky presahujúce 3 %. Na opačnej strane stál Whirlpool (WHR, približne 18 %), ktorý drasticky znížil celoročný výhlaď EPS na 3,00–3,50 USD z predchádzajúcich 6,00 USD a ako príčinu recesného prepadu dopytu výslovne uviedol vojnu s Iránom, a Shake Shack (SHAK, približne 17 %) s výrazne sklamanými výsledkami za 1. štvrťrok.
Meny
Dollar Index (USDIDX) zostal prakticky bez zmeny a vzrástol o minimálnych 0,10 %, zatiaľ čo menový pár EUR/USD oslabil o 0,04 % na približne 1,1744. Pár USDJPY pridal 0,36 % na 156,79, čo odráža mierny dopyt po dolári v prostredí zvýšenej neistoty. Zlotý výrazne reagoval na jastrabí tón Glapińského: pevné vyjadrenia o rastúcej pravdepodobnosti zvýšenia sadzieb posilnili klesajúci trend na EURPLN, ktorý prerazil support na 4,2270, zatiaľ čo pár USDPLN zostal blízko 3,6001.
Suroviny
Ceny ropy boli na horskej dráhe: WTI predtým klesla o viac než 5 % na nádejach na mierovú dohodu, no po správach o obnovení operácie „Project Freedom“ a obrate v rozhodnutí Saudskej Arábie a Kuvajtu prudko oživila a vrátila sa nad 95 USD za barel (WTI) a 100 USD (Brent). Podobný vývoj sme dnes videli pri SILVER a GOLD, ktoré teraz odovzdávajú svoje zisky po silnom raste. Ďalší vývoj bude závisieť od smerovania americko-iránskych rokovaní.
Kryptomeny
Bitcoin počas dňa klesol o viac než 2,11 % a obchodoval sa okolo 79 716 USD, čo odráža všeobecný nárast averzie k riziku v popoludňajších hodinách spojený s eskaláciou napätia okolo Hormuzského prielivu.
