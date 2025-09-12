Denné zhrnutie: Zmiešaná nálada na Wall Street pred kľúčovými rozhodnutiami FEDu 💡

- Nálady na Wall Street sú výrazne rozdelené. Na jednej strane kontrakt US100 rastie o 0,4 % a US500 pridáva 0,05 %, zatiaľ čo omnoho horší sentiment vidno pri US2000 a US30, kde poklesy dosahujú 0,66 % a 0,45 %. Rozdelenie síl na trhu ukazuje, že naratív o rýchlom znižovaní sadzieb zo strany FEDu dnes ustupuje do úzadia.
- V Európe dnes prevládali poklesy. Nemecký DE40 klesol o 0,17 %, francúzsky CAC40 stratil 0,2 % a britský UK100 odpísal 0,57 %.
- Na menovom trhu dnes dominuje americký dolár, a to napriek široko rozšírenému naratívu o rýchlom znižovaní sadzieb v USA, ktorý sa zdá byť oslabený slabými ekonomickými dátami. Relatívne dobre si vedie aj euro. Pod tlakom sú naopak novozélandský dolár a japonský jen.
- Akcie Tesly sa obchodujú na najvyššej úrovni od tohtoročného februára, keď pridávajú takmer 7 %. Hoci dnešný rast nie je výsledkom konkrétnej fundamentálnej udalosti, môže čiastočne súvisieť s relatívne optimistickými komentármi predsedníčky predstavenstva Tesly Robyn Denholmovej a psychologickou reakciou na prerazenie technickej rezistencie.
- Podľa informácií z denníka Washington Post plánuje administratíva Donalda Trumpa spojiť vakcíny proti COVID-19 s 25 úmrtiami detí, čo vyvolalo poplach vo vedeckej komunite a spôsobilo prudký pokles cien akcií Pfizeru (PFE.US) a Moderny (MRNA.US), výrobcov týchto vakcín.
- Index University of Michigan klesol v septembri na 55,4, čo bolo výrazne pod prognózou 58,2 aj augustovým výsledkom. Spotrebitelia sú menej dôverčiví ohľadom svojej finančnej situácie aj ekonomických výhľadov. Zároveň dlhodobé inflačné očakávania prekonali odhady, čo sťažuje FEDu ďalšie uvoľňovanie menovej politiky.
- Kryptomeny mierne rastú pri nízkom objeme obchodov, podporované špekuláciami o znižovaní sadzieb. Bitcoin a Ethereum pridávajú niečo cez 1 %. Altcoiny si dnes vedú lepšie, keď rast dosahuje až 7 %.
- Cena ropy zažíva miernu vzostupnú korekciu v downtrende. Kontrakty na WTI rastú o 0,9 %. Ropa je aktuálne pod tlakom obáv z prevahy ponuky. Správa OPEC signalizuje zvýšenú produkciu a finančné špekulácie proti cene komodity. Priaznivé fundamentálne trendy v ekonomike jej však hrajú do karát. Súčasne NATGAS pridáva takmer 1,3 %.
- Výnosy amerických dlhopisov opäť rastú, čo vyvíja tlak na ocenenie akcií, najmä v rastových segmentoch. Tento pohyb naznačuje, že investori zostávajú opatrní ohľadom inflačných výhľadov a politík centrálnych bánk, a je zároveň akýmsi trestom za narastajúce rozpočtové deficity krajín G7.
- Veľa sa deje aj na trhu drahých kovov. GOLD pridáva 0,44 %, zatiaľ čo SILVER rastie o 1,82 %.
