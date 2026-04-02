Denné zhruntie: Intuitive Machines: Zotrvačník vesmírnej ekonomiky?

Veľmi dynamická seansa na Wall Street sa chýli ku koncu. Počiatočné poklesy hlavných indexov dosahovali až 2 % po tom, čo prejav D. Trumpa trhu nepriniesol žiadne usmernenie v otázke deeskalácie v regióne. V polovici seansy sa však objavili mediálne správy, že Irán oficiálne pracuje na protokole, ktorý má umožniť bezpečný prechod cez prieliv. Väčšina akciových indexov svoje straty vymazala a futures sa pohybujú 0,1 až 0,3 % pod otváracou úrovňou.
Makrodáta zverejnené vo štvrtok v USA sa neukázali ako cenotvorný faktor:
- Počiatočné žiadosti o podporu v nezamestnanosti: mierne pod očakávaním, pokles na 202 tisíc.
- Challenger report: rast na 60 tisíc.
- Obchodná bilancia USA: deficit sa zúžil na 57,3 miliardy USD.
Akciovému trhu dominovali spoločnosti spojené s vesmírnym sektorom, ktoré rástli vďaka pozitívnym správam a sentimentu po štarte misie Artemis II.
- Podľa nepotvrdených správ by mal Globalstar prevziať Amazon. Akcie rastú o 7 %.
- Intuitive Machines pridáva 14 %.
- Tesla sklamala počtom dodaných vozidiel a akcie klesli o viac ako 3 %.
- Blue Owl stráca približne 3 % po zavedení dodatočných obmedzení súvisiacich s výbermi klientov v segmente private credit.
Európska seansa sa začala v jasne pesimistickom tóne, no špekulácie o znovuotvorení Hormuzského prielivu umožnili trhom vymazať časť skorších strát. Najväčší pokles zaznamenal DAX, ktorého futures končia deň približne o 0,5 % nižšie. FTSE 100 a WIG20 si viedli lepšie, ich futures rastú o menej než 1 %.
Na FX trhu sú viditeľné výraznejšie straty libry, jenu a kanadského dolára, ktoré voči americkému doláru oslabujú o 0,5 % a voči euru približne o 0,2 %. Samotné euro voči doláru tiež stráca približne 0,2 %.
Komodity:
- Medzi poľnohospodárskymi komoditami prehlbuje straty kakao, ktoré odpisuje viac než 3 %.
- Obchodníci s energiami zjavne nie sú presvedčení o výhľade na deeskaláciu. Ropa Brent rastie o 7 % a WTI o 12 %, na 107, respektíve 110 USD za barel.
- Drahé kovy klesajú. Striebro stráca 3 %, zatiaľ čo zlato oslabuje o 2 %.
Na kryptomenovom trhu pretrvávajú plošné poklesy a veľmi negatívny sentiment. Väčšina tokenov zaznamenáva výrazné straty, hoci väčšie kryptomeny si vedú relatívne lepšie. Bitcoin klesá o 1,5 % na 67 200 USD. Ethereum stráca viac ako 4 % a padá na 2 060 USD. Medzi nimi je Solana, ktorá oslabuje približne o 2,5 % a obchoduje sa pod 80 USD.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.