Komentáre T. Barkina z Fedu k americkej ekonomike 🗽EURUSD klesá na 1,157

Najdôležitejšie body vyjadrení Thomasa Barkina (Fed):
-
Ak sa pracovná sila nezvýši, ekonomický rast bude úplne závisieť od produktivity.
-
Rast pracovnej sily možno smeruje k nule.
-
Existuje vysoké riziko, že v budúcnosti bude viac pracovných miest než pracovníkov.
-
Dopyt je zdravý, ale neprejavuje sa v náboroch.
-
Dopyt zostáva silný. Problémom je trh práce.
-
Všeobecne sa zdá, že ekonomika zostáva zdravá.
-
Nižšie úrokové sadzby môžu podporiť dopyt po bývaní, ale nevyriešia problém s ponukou.
-
Ponuka bývania zostáva obmedzená, zatiaľ čo dopyt rástol.
-
Vysoké ceny nehnuteľností môžu stále odrážať nedostatok ponuky pochádzajúci z finančnej krízy v rokoch 2007–2009.
-
Výhodou širšieho konsenzu je schopnosť trhov formovať očakávania.
-
Menová politika je stále mierne reštriktívna.
-
Trh práce je o niečo slabší, než naznačujú dáta.
-
Bez presvedčivých údajov je ťažké dosiahnuť široký konsenzus.
-
Inflácia sa nezdá byť na vzostupe, ale nie je ani jasné, že smeruje späť k 2 %. Nezamestnanosť pravdepodobne mierne vzrastie, ale možno nie výrazne.
-
Je ťažké vyhlásiť víťazstvo v rámci mandátu, ale rovnako nie je jasné, že by to vyžadovalo reakciu.
-
Inflácia je nad cieľom, ale pravdepodobne nebude zrýchľovať.
-
Trh práce sa oslabuje, no nemyslím si, že oslabí výrazne viac.
EURUSD (D1 interval)
Zdroj: xStation5
