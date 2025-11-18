Kakao sa pokúša stabilizovať po jesennom výpredaji 📌

Futures na kakao sa snažia stabilizovať na IC Etoday po výraznom výpredaji. Od 1. septembra ceny kakaa klesli takmer o 35 %. Hlavným katalyzátorom je tentokrát politika – administratíva bývalého prezidenta Trumpa sa rozhodla zrušiť 10% odvetné clo na komodity, ktoré sa v USA nevyrábajú, vrátane kakaa. Kakao z Brazílie však naďalej podlieha vysokému 40% clu z dôvodu národnej bezpečnosti, čo obmedzuje pozitívny vplyv tohto rozhodnutia. Exportné údaje z Pobrežia Slonoviny pridali nový rozmer: od 1. októbra do 16. novembra dosiahol objem exportu 516 787 ton, čo je takmer o 6 % menej ako minulý rok. Takéto spomalenie by zvyčajne podporilo ceny, ale v krátkodobom horizonte prevládli očakávania vyššej globálnej ponuky.
Správy z fariem v západnej Afrike sú prekvapivo pozitívne. Pestovatelia v Pobreží Slonoviny aj Ghane hlásia zdravé stromy, rýchly vývoj plodov a ideálne podmienky na sušenie. Mondelez dokonca uviedol, že počet plodov je o 7 % vyšší než päťročný priemer. Ide o silný signál pre potenciálne väčšiu hlavnú úrodu v tejto sezóne.
- Dopyt je však výrazným sklamaním.
- Spoločnosť Hershey oznámila slabú halloweensku sezónu, čo je nepríjemné, keďže tento sviatok predstavuje takmer 18 % celoročného predaja cukroviniek v USA. Akcie však na správu nereagovali poklesom, čo môže naznačovať, že negatívne správy už sú v cene (aj v cene kakaa) započítané.
- Spracovanie kakaa v Ázii sa prepadlo o 17 %, čo je najnižšia hodnota za tretí kvartál za posledných deväť rokov. V Európe došlo k poklesu o 4,8 %, čo predstavuje desaťročné minimum pre tretí kvartál. Severná Amerika zaznamenala nárast o 3,2 %, no analytici upozorňujú, že to bolo spôsobené rozšírením počtu reportujúcich subjektov, nie skutočným rastom spotreby. Maloobchodný predaj čokolády potvrdzuje pokles dopytu – objem čokolády v Severnej Amerike sa za posledných 13 týždňov znížil o viac než 21 %.
Futures na kakao sú pod tlakom v dôsledku colných úprav, lepších vyhliadok úrody v západnej Afrike a najvýraznejších varovaní o globálnom poklese dopytu za takmer desať rokov. Trh sa nachádza medzi optimistickými vyhliadkami na úrodu a znepokojujúcim prepadom spotreby, no technická analýza naznačuje, že investori by mohli pri dnešných cenách začať s akumuláciou.
Zdroj: xStation5
