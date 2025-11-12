Dennie zhrnutie: Trhy mierne optimistické napriek uzávere vlády USA

- Dnešné obchodovanie na amerických trhoch prebieha v zmiešanej nálade. Index Dow Jones rastie o 0,85 %, S&P 500 si pripisuje 0,15 %, zatiaľ čo Nasdaq 100 klesá o 0,2 %.
- Pozornosť sa naďalej sústreďuje na pokračujúcu vládnu uzáveru v USA. Dnes sa má hlasovať o návrhu zákona, ktorý by ju ukončil, a nádej na rýchlu dohodu podporuje dopyt po blue-chip akciách. Investori dúfajú, že schválenie návrhu uvoľní zverejňovanie kľúčových makrodát a zlepší predvídateľnosť krokov Fedu.
- Americký minister financií Scott Bessent predstavil balík opatrení vrátane zníženia ciel, jednorazových platieb domácnostiam a dočasného vízového programu pre kvalifikovaných pracovníkov. Očakáva pritom rast reálnych príjmov v prvej polovici roka 2026.
- V centre pozornosti je dnes AMD, ktoré zaznamenáva pozitívny sentiment po zverejnení ambicióznych prognóz rastu tržieb v oblasti AI a dátových centier. Manažment očakáva dvojciferný rast v najbližších rokoch, čím posilňuje pozíciu spoločnosti v polovodičovom sektore.
- Akcie HEICO sa približujú k historickým maximám po akvizícii palivovej divízie spoločnosti Axillon Aerospace, ktorá by mala podporiť ziskovosť a zapadá do stratégie nákupov technologických aktív. Napriek slabším výsledkom dnes rastú aj akcie Infineonu vďaka pozitívnemu výhľadu na tržby a marže v nasledujúcich kvartáloch.
- Európske burzy zaznamenali silné zisky. Nemecký DAX vzrástol o 1,22 %, francúzsky CAC 40 o 1,04 % a Euro Stoxx 50 si pripísal 1,17 %. Španielsky IBEX 35 pridal solídnych 1,39 %.
- Inflácia v Nemecku za október zostala na očakávanej úrovni 2,3 % medziročne a 0,3 % medzimesačne, v súlade s HICP.
- Na menových trhoch prevažujú mierne pohyby. EUR/USD pridáva 0,05 %, no najvýraznejší pohyb má USD/JPY, ktorý rastie o 0,35 % a drží sa blízko februárových maxím. GBP/USD klesá o 0,10 % kvôli slabšiemu sentimentu.
- USD/JPY sa vyšplhal na najvyššiu úroveň od februára 2025 – podporený politikou premiérky Sanae Takaichi, ktorá pokračuje v línii nízkych sadzieb v duchu Abenomics.
- OPEC zverejnil správu predpovedajúcu ďalší rast dopytu po rope, najmä mimo krajín OECD, hoci tempo rastu sa spomaľuje.
- Na komoditných trhoch dnes ropa prudko oslabuje – WTI klesá o 4,1 %, Brent o viac než 3,6 %.
- Drahé kovy dnes výrazne rastú: zlato posilňuje o 2 %, striebro o 4,6 %. Komodity ťažia z rastúcej volatility a pretrvávajúcej globálnej neistoty.
- Na trhu kryptomien prevláda zmiešaný vývoj – Bitcoin klesá o 1,2 %, zatiaľ čo Ethereum pridáva 0,40 %. Digitálne aktíva sú naďalej pod tlakom vysokej volatility.
