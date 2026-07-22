Dennie zhrnutie: Wall Street sa stabilizuje napriek vyšším cenám ropy

Akciové indexy sa stabilizujú, hoci ceny ropy naďalej rastú pre konflikt na Blízkom východe. Po uzavretí amerického trhu zverejnia výsledky Alphabet a Tesla, pričom oba reporty by mali byť kľúčovými udalosťami večera a potenciálnymi katalyzátormi zvýšenej volatility futures na indexy.
Ropa Brent vystúpila približne na 95 USD za barel, než mierne oslabila. Prezident Trump signalizoval, že USA sú pripravené pomôcť zabezpečiť Hormuzský prieliv, a varoval Irán, že útoky na komerčnú lodnú dopravu by mohli vyvolať údery na kritickú infraštruktúru krajiny.
- Zásoby ropy v USA klesli o 2,01 mil. barelov, teda o niečo viac, než trh očakával (-1,95 mil. barelov).
- Zásoby benzínu vzrástli o 0,765 mil. barelov, zatiaľ čo ekonómovia očakávali pokles o 1,905 mil. barelov.
- Zásoby destilátov klesli o 1,395 mil. barelov v porovnaní s očakávaním rastu o 0,825 mil. barelov.
- Zásoby ropy v uzle Cushing klesli o 0,674 mil. barelov po raste o 0,430 mil. barelov v predchádzajúcom týždni.
Investori pozorne sledujú výsledky Alphabetu, Tesly, IBM, Texas Instruments a ServiceNow, ktoré by mali priniesť nové informácie o výdavkoch na AI, dopyte po cloude, rozpočtoch podnikov na technológie a výhľade technologického sektora.
Zlato dnes rastie takmer o 1,8 % a stúpa nad 4 150 USD za uncu, zatiaľ čo striebro pridáva takmer 4 %. Americký dolár mierne oslabuje a Bitcoin sa drží okolo 66 000 USD.
Futures na kakao na ICE dnes klesajú zhruba o 5 % na približne 5 300 USD za tonu a zostávajú pod tlakom silnejšieho amerického dolára, burzových zásob, ktoré vystúpili na najvyššiu úroveň za dva roky, a známok zlepšujúcej sa ponuky zo západnej Afriky. Export kakaa z Nigérie v júni medziročne vzrástol o 30 %, zatiaľ čo dodávky z Pobrežia Slonoviny sú od začiatku sezóny vyššie o 21 %, čo posilňuje očakávania väčšej globálnej dostupnosti kakaa.
Futures na sadzby Fedu aktuálne implikujú zhruba 31 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb Fedu tento mesiac a 75 % šancu aspoň jedného zvýšenia o 25 bazických bodov v septembri. Deutsche Bank medzitým zostáva konštruktívna voči americkým akciám, poukazuje na takmer 30 % rast ziskov spoločností z indexu S&P 500 a predpovedá mierny 2 % rast trhu počas súčasnej výsledkovej sezóny.
- Akcie Applu klesajú o viac než 1 % napriek správam, že spoločnosť pripravuje rozsiahle obnovenie radu Mac na podporu svojej AI stratégie, vrátane nových modelov MacBook, Mac mini a Mac Studio aj budúcich verzií s OLED displejom.
- Akcie Redditu klesajú približne o 9 % po správach, že spoločnosť zvažuje ukončenie prístupu Googlu k obsahu Redditu na trénovanie AI, čo by mohlo ohroziť jedno z jej kľúčových licenčných partnerstiev súvisiacich s AI.
US30 (interval D1)
Zdroj: xStation5
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