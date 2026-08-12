Ekonomický kalendár: Inflácia v USA v centre pozornosti — dnes nás čakajú najdôležitejšie dáta týždňa

Stredajšiemu obchodovaniu na finančných trhoch bude dominovať zverejnenie kľúčových údajov o spotrebiteľskej inflácii (CPI). Hlavná pozornosť globálnych investorov sa dnes popoludní sústredí na júlovú infláciu v USA. Údaje budú mať priamy vplyv na očakávania týkajúce sa ďalšieho vývoja úrokových sadzieb Fedu na nadchádzajúcich zasadnutiach.
Ešte predtým budú trhy vyhodnocovať finálne údaje o inflácii v Nemecku, ktoré ponúknu jasnejší obraz o cenových tlakoch v najväčšej ekonomike eurozóny. Vzhľadom na dnešné dáta možno očakávať zvýšenú volatilitu na FX trhu, akciových indexoch aj výnosoch štátnych dlhopisov.
Makroekonomický kalendár
- 08:00 Nemecko – finálna CPI inflácia (medziročne) za júl: 2,8 %. Konsenzus: 2,8 %. Predchádzajúca: 2,3 %.
- 08:00 Nemecko – finálna HICP inflácia (medziročne) za júl: 2,8 %. Konsenzus: 2,8 %. Predchádzajúca: 2,4 %.
- 08:00 Nemecko – finálna CPI inflácia (medzimesačne) za júl: 0,8 %. Konsenzus: 0,8 %. Predchádzajúca: -0,3 %.
- 08:00 Rumunsko – CPI inflácia (medziročne) za júl. Konsenzus: 7,9 %. Predchádzajúca: 10,4 %.
- 09:00 Poľsko – BIEC indikátor budúcej inflácie za august. Konsenzus: N/A. Predchádzajúca: 88,7.
- 10:00 Taliansko – finálna CPI inflácia (medziročne) za júl. Konsenzus: 2,8 %. Predchádzajúca: 3,0 %.
- 13:00 USA – týždenné žiadosti o hypotéky. Konsenzus: N/A. Predchádzajúca: -2,9 %.
- 14:30 USA – CPI inflácia (medziročne) za júl. Konsenzus: 3,4 %. Predchádzajúca: 3,5 %.
- 14:30 USA – jadrová CPI inflácia (medziročne) za júl. Konsenzus: 2,5 %. Predchádzajúca: 2,6 %.
- 14:30 USA – CPI inflácia (medzimesačne) za júl. Konsenzus: 0,1 %. Predchádzajúca: -0,4 %.
- 14:30 USA – jadrová CPI inflácia (medzimesačne) za júl. Konsenzus: 0,2 %. Predchádzajúca: 0,0 %.
- 14:30 Kanada – stavebné povolenia (medzimesačne) za jún. Konsenzus: -1,0 %. Predchádzajúca: -1,7 %.
- 16:30 USA – týždenné zásoby ropy podľa DOE. Konsenzus: -0,5 milióna barelov. Predchádzajúca: +2,48 milióna barelov.
- 16:30 USA – týždenné zásoby benzínu podľa DOE. Konsenzus: -1,6 milióna barelov. Predchádzajúca: -1,64 milióna barelov.
- 20:00 USA – saldo federálneho rozpočtu za júl. Konsenzus: -295 miliárd USD. Predchádzajúca: -120,3 miliardy USD.
3 trhy, ktoré sledovať
- EUR/USD – Zverejnenie amerického CPI o 14:30 bude hlavným zdrojom volatility pre tento menový pár. Slabší než očakávaný údaj by mohol oslabiť americký dolár a podporiť pohyb smerom k rezistencii, zatiaľ čo vyššia inflácia by pravdepodobne dolár posilnila.
- S&P 500 (US500) – Akékoľvek prekvapenie v amerických inflačných údajoch ovplyvní očakávania týkajúce sa ďalšieho vývoja sadzieb Fedu, a tým priamo aj ochotu investorov podstupovať riziko a valuácie akcií.
- Ropa (WTI / Brent) – Správa DOE o zásobách o 16:30 ponúkne nový pohľad na americký dopyt počas vrcholu motoristickej sezóny. Pri očakávanom poklese zásob ropy o 0,5 milióna barelov môžu údaje priniesť ďalší impulz pre ceny ropy.
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