Dodávky lietadiel Boeingu v júli klesli o 20 % oproti júnu, Airbus si udržiava náskok

Americký výrobca lietadiel Boeing v júli dodal 48 lietadiel, čo je o 20 % menej než v júni (60 kusov), ale o päť viac než v rovnakom mesiaci minulého roka. Išlo o najlepší júlový výsledok od roku 2017, keď firma dodala 58 strojov. Napriek tomu sa Boeing tento rok ďalej vzďaľuje za svojim európskym konkurentom Airbus, ktorý v júli odovzdal zákazníkom 67 lietadiel a za prvých sedem mesiacov roka dosiahol celkovo 373 dodávok oproti 328 u Boeingu.
V segmente úzkotrupých lietadiel má Airbus jasný náskok s 286 kusmi A320neo oproti 243 kusom Boeingu 737 MAX. V júli Boeing dodal 37 lietadiel 737 MAX (20 leasingovým spoločnostiam, 17 aerolinkám), ďalej 8 lietadiel 787, dva nákladné 777 a jeden nákladný 767. Airbus dodal päť regionálnych A220, 54 lietadiel A320neo, dve A330 a šesť A350.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Dodávky sú pre výrobcov kľúčové, pretože väčšina platieb prichádza práve pri odovzdaní lietadla zákazníkovi. Boeing v júli získal 31 hrubých objednávok (30 kusov 737 MAX a jeden 787), avšak Irak zrušil jednu objednávku na 787, čím celkový počet čistých objednávok od začiatku roka predstavuje 655. Celkový backlog firmy dosahuje 5 968 lietadiel.
Airbus sa potýka s oneskorenými dodávkami motorov od CFM International a Pratt & Whitney, ale stále cieli na 820 dodaných lietadiel v roku 2025, čo by znamenalo medziročný rast o 7 %. Boeing ročný výhlaď dodávok neposkytol a naďalej sa sústreďuje na stabilizáciu výroby po januárovom incidente s odtrhnutým panelom na novom 737 MAX, ktorý odhalil závažné problémy s kvalitou a bezpečnosťou výroby.
Graf BA.US (D1)
Akcie Boeing sa aktuálne obchodujú na úrovni 232,39 USD, blízko tohtoročných maxím. Cena sa drží výrazne nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (217,69 USD) a SMA 100 (198,91 USD), čo potvrdzuje pretrvávajúci býčí trend. RSI na hodnote 61,1 signalizuje rastúci nákupný záujem, ale zatiaľ bez vstupu do prekúpenej zóny. MACD zostáva v pozitívnom teritóriu, čo podporuje krátkodobé býčie momentum. Najbližšiu rezistenciu predstavuje aktuálne maximum okolo 232,50 USD. Jeho prieraz by mohol otvoriť cestu k vyšším cieľom v zóne 235–240 USD. Naopak prvá významná podpora sa nachádza na 217,70 USD (EMA 50) a ďalej na 198,90 USD (SMA 100).
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.