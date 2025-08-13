Apollo kúpi výrobcu chladiacej techniky Kelvion za 2 miliardy eur

Investičná spoločnosť Apollo Global Management uzavrela dohodu o prevzatí nemeckého výrobcu chladiacej techniky Kelvion od private equity fondu Triton. Triton si ponechá menšinový podiel a transakcia by mala byť dokončená medzi 4. štvrťrokom 2025 a 1. štvrťrokom 2026.
Hodnota obchodu predstavuje približne 2 miliardy EUR (vrátane dlhu). Kelvion, bývalá divízia výmenníkov tepla nemeckej strojárenskej skupiny GEA Group AG, vyrába aj zariadenia na zachytávanie CO₂ a výrobu vodíka. Využitie jeho produktov rastie okrem iného vďaka rozmachu AI, ktorý zvyšuje dopyt po čipoch a dátových centrách vyžadujúcich špecializované chladiace systémy.
Triton podnik kúpil v roku 2014 za 1,3 miliardy EUR vrátane dlhu a v roku 2019 reštrukturalizoval jeho 600-miliónové dlhopisy, aby si udržal kontrolu. Apollo v posledných piatich rokoch investovalo alebo zabezpečilo financovanie v objeme 58 miliárd USD do projektov spojených s klímou a energetickou transformáciou.
V júni Apollo podporilo Electricité de France pri získavaní až 4,5 miliardy GBP prostredníctvom súkromných dlhopisov na financovanie výstavby jadrovej elektrárne Hinkley Point C a ďalších investícií vo Veľkej Británii.
Graf APO.US (D1)
Akcie Apollo Global Management sa aktuálne obchodujú na úrovni 144,54 USD, teda mierne nad EMA 50 (142,97 USD) a výrazne nad SMA 100 (137,52 USD). RSI na hodnote 51,0 ukazuje na neutrálnu konfiguráciu bez známok prekúpenosti či prepredanosti. MACD sa pohybuje blízko nulovej línie a mierne rastie, čo môže signalizovať potenciálny býčí obrat, ak sa rast udrží.
Rezistencia sa nachádza okolo 145,50–148,50 USD, ktorej prieraz by otvoril cestu späť k júlovým maximám nad 150 USD. Naopak, najbližšia podpora je na 142,97 USD (EMA 50) a následne na 137,50 USD (SMA 100).
