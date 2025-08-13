NATGAS sa odráža o 2 % po výpredaji vyvolanom obavami z najchladnejšieho augusta za posledných 8 rokov ⛈️

Futures na zemný plyn v USA (Henry Hub NATGAS) dnes rastú o takmer 2 % po predchádzajúcich dňoch silného výpredaja. Včera ceny futures na zemný plyn klesli na najnižšiu úroveň za posledných deväť mesiacov. Prognózy a formujúci sa hurikán v Atlantiku by mohli ďalej ochladiť teploty, čo by znížilo dopyt po elektrine v USA. Odhady naznačujú, že tohtoročný august by mohol byť najchladnejší v krajine za posledných osem rokov.
Pohľad na predpovede počasia v USA však naznačuje, že dnešný mierny rast pravdepodobne nie je ťahaný faktormi súvisiacimi s počasím. Prognózy sa v posledných dňoch výrazne nezmenili. Teploty na východnom pobreží USA zostávajú väčšinou v súlade alebo mierne pod sezónnym priemerom (s výnimkou pobrežia Floridy), zatiaľ čo výhľad pre Stredozápad — aj napriek horúcemu počasiu — má ďaleko od extrémov.
Táto oblasť USA je navyše menej husto obývaná, takže potenciálny rast dopytu po klimatizácii zostáva obmedzený aj napriek vysokým teplotám. Podľa údajov NatGasWeather presahuje produkcia zemného plynu v USA už niekoľko mesiacov 3 100 miliárd kubických stôp, čo poukazuje na zdravú rovnováhu ponuky a dopytu. Dnešný mierny rast sa tak zdá byť viac ťahaný technickými faktormi než fundamentmi.
Zdroj: CPC, NOAA
Zdroj: NGI
Zdroj: xStation5
