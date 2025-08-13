viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
71 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.

NATGAS sa odráža o 2 % po výpredaji vyvolanom obavami z najchladnejšieho augusta za posledných 8 rokov ⛈️

15:38 13. augusta 2025

Futures na zemný plyn v USA (Henry Hub NATGAS) dnes rastú o takmer 2 % po predchádzajúcich dňoch silného výpredaja. Včera ceny futures na zemný plyn klesli na najnižšiu úroveň za posledných deväť mesiacov. Prognózy a formujúci sa hurikán v Atlantiku by mohli ďalej ochladiť teploty, čo by znížilo dopyt po elektrine v USA. Odhady naznačujú, že tohtoročný august by mohol byť najchladnejší v krajine za posledných osem rokov.

Pohľad na predpovede počasia v USA však naznačuje, že dnešný mierny rast pravdepodobne nie je ťahaný faktormi súvisiacimi s počasím. Prognózy sa v posledných dňoch výrazne nezmenili. Teploty na východnom pobreží USA zostávajú väčšinou v súlade alebo mierne pod sezónnym priemerom (s výnimkou pobrežia Floridy), zatiaľ čo výhľad pre Stredozápad — aj napriek horúcemu počasiu — má ďaleko od extrémov.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

Otvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Táto oblasť USA je navyše menej husto obývaná, takže potenciálny rast dopytu po klimatizácii zostáva obmedzený aj napriek vysokým teplotám. Podľa údajov NatGasWeather presahuje produkcia zemného plynu v USA už niekoľko mesiacov 3 100 miliárd kubických stôp, čo poukazuje na zdravú rovnováhu ponuky a dopytu. Dnešný mierny rast sa tak zdá byť viac ťahaný technickými faktormi než fundamentmi.

Zdroj: CPC, NOAA

Zdroj: NGI

Zdroj: xStation5

 

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!

  • Konkurenčné spready
  • Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
  • Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
 

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť

Správy z trhov

14.08.2025
15:50

Centrica kupuje 50 % podiel v najväčšom LNG termináli Európy za £1,5 miliardy

Energetická spoločnosť Centrica, majiteľ British Gas, spoločne s americkou investičnou firmou Energy Capital Partners (ECP) uzatvorila dohodu o...

 15:42

Airbnb umožní používateľom v USA rezervovať pobyty bez okamžitej platby

Spoločnosť Airbnb zavádza v USA novú funkciu, ktorá umožňuje rezerváciu pobytov bez potreby okamžitej platby. Tento krok má...

 15:38

Equinix uzatvára viaceré pokročilé jadrové dohody, aby zabezpečil energiu pre dátové centrá

Spoločnosť Equinix, svetový líder v správe dátových centier, oznámila viaceré dohody na dodávku...
Viac správ

Pripojte sa k viac ako 1 700 000 investorom z celého sveta

Začnite investovať Stiahnite si aplikáciu Stiahnite si aplikáciu