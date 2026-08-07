- Priemerná cieľová cena analytikov dosahuje 222 USD, no najoptimistickejší odhad počíta až s 800 USD za akciu
- Takmer 77 % analytikov odporúča akcie SpaceX kupovať, odporúčanie na predaj vydali iba dvaja analytici
- Odhady analytikov sa pohybujú od 117 do 800 USD, čo ukazuje, aké rozdielne názory panujú na budúci potenciál spoločnosti
- Najoptimistickejší scenár počíta s tým, že SpaceX bude profitovať zo satelitného internetu Starlink, rozvoja umelej inteligencie aj rastúcich výdavkov na obranu
- Cieľové ceny analytikov nie sú predpoveďou budúcnosti, ale scenármi založenými na odlišných predpokladoch o raste tržieb, marží a budúcej ziskovosti spoločnosti
- Priemerná cieľová cena analytikov dosahuje 222 USD, no najoptimistickejší odhad počíta až s 800 USD za akciu
- Takmer 77 % analytikov odporúča akcie SpaceX kupovať, odporúčanie na predaj vydali iba dvaja analytici
- Odhady analytikov sa pohybujú od 117 do 800 USD, čo ukazuje, aké rozdielne názory panujú na budúci potenciál spoločnosti
- Najoptimistickejší scenár počíta s tým, že SpaceX bude profitovať zo satelitného internetu Starlink, rozvoja umelej inteligencie aj rastúcich výdavkov na obranu
- Cieľové ceny analytikov nie sú predpoveďou budúcnosti, ale scenármi založenými na odlišných predpokladoch o raste tržieb, marží a budúcej ziskovosti spoločnosti
Keď sa investori pozerajú na cieľové ceny analytikov, často ich vnímajú ako akúsi „férovú hodnotu“ akcie. Pri SpaceX však tento prístup veľmi nefunguje. Rozdiel medzi najoptimistickejším a najpesimistickejším odhadom totiž dosahuje takmer 700 dolárov na akciu.
Podľa údajov Bloombergu sa priemerná cieľová cena analytikov pohybuje okolo 222 dolárov, čo oproti súčasnej cene predstavuje potenciál rastu približne 94 %. Väčšina analytikov zostáva pozitívne naladená - takmer 77 % odporúča akcie kupovať, zatiaľ čo odporúčanie na predaj vydali iba dvaja analytici.
GRAF: Vývoj ceny akcie spoločnosti SpaceX (SPCX.US, H1)
Zdroj: xStation5
Najväčšiu pozornosť však pútajú extrémy. HSBC odhaduje hodnotu akcie SpaceX len na približne 117 dolárov, zatiaľ čo investičná banka Raymond James stanovila cieľovú cenu až 800 dolárov, čo je momentálne najvyšší odhad na Wall Street.
Tabuľka: Odhady analytikov
Zdroj: Bloomberg
Prečo môže mať tá istá firma tak odlišnú hodnotu?
Na prvý pohľad to pôsobí zvláštne. Neznamená to však, že sa niektorý analytik „pomýlil“. Cieľová cena totiž nie je fakt, ale scenár založený na predpokladoch. Pri stabilných spoločnostiach, ako sú Coca-Cola alebo Procter & Gamble, sa analytické odhady väčšinou líšia len o niekoľko percent. SpaceX je však úplne iný príbeh. Veľká časť jeho hodnoty závisí od projektov, ktoré sú ešte len vo fáze budovania. Od satelitného internetu Starlink cez raketu Starship až po dátové centrá a infraštruktúru pre umelú inteligenciu. Stačí preto zmeniť niekoľko predpokladov (napríklad tempo rastu tržieb, budúce marže alebo diskontnú sadzbu) a výsledná valuácia sa môže dramaticky zmeniť.
Čo vidí analytik, ktorý odhaduje SpaceX na 800 dolárov?
Raymond James označuje SpaceX za jednu z najdôležitejších infraštruktúrnych spoločností 21. storočia. Analytik Brian Gesuale verí, že firma nebude len výrobcom rakiet, ale vytvorí platformu prepájajúcu dopravu, satelitnú komunikáciu, výpočtový výkon, výrobu aj energetiku. Kľúčovým motorom rastu má byť predovšetkým rozvoj umelej inteligencie, pričom celkový adresovateľný trh odhaduje na takmer 30 biliónov dolárov. Práve z tohto optimistického scenára vychádza cieľová cena 800 dolárov za akciu. Na druhej strane konzervatívnejšie investičné domy upozorňujú na vysoké kapitálové výdavky, neistotu okolo návratnosti investícií do AI, riziká spojené s projektom Starship či vysoké ocenenie firmy po IPO. Aj preto sú ich cieľové ceny výrazne nižšie.
Cieľová cena nie je predpoveď
Príklad SpaceX dobre ukazuje, že cieľové ceny analytikov netreba vnímať ako presnú predpoveď budúceho vývoja. Sú skôr odrazom toho, aký scenár považuje konkrétny analytik za najpravdepodobnejší. Pri rýchlo rastúcich spoločnostiach, akou je SpaceX, môžu aj malé rozdiely v očakávaniach budúceho rastu viesť k dramaticky odlišným valuáciám. Práve preto sa dnes odhady analytikov pohybujú od približne 117 až po 800 dolárov za akciu - hoci všetci hodnotia tú istú spoločnosť.
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