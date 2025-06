Dolár posilňuje pred zverejnením NFP 📌

Bude správa NFP rovnako slabá ako stredajší údaj ADP? 🔎

Správa o tvorbe pracovných miest mimo poľnohospodárstva (NFP), ktorá bude zverejnená o 14:30, predstavuje kľúčový ukazovateľ stavu amerického trhu práce z pohľadu Fedu a menovej politiky. Za bežných okolností by bola hlavným bodom pozornosti finančných trhov, no dnes časť pozornosti púta dramatický rozpad vzťahov medzi Donaldom Trumpom a Elonom Muskom. Výsledok pod očakávaniami by mohol opäť upriamiť pozornosť na makroekonomické fundamenty a ovplyvniť sentiment na Wall Street, najmä vzhľadom na sériu slabých údajov z ADP.

Čo trhy očakávajú? 📄

Za máj sa očakáva spomalenie tvorby pracovných miest na približne 125 tis. (predchádzajúce: 177 tis.)

Nezamestnanosť by mala vzrásť na 4,3 %, čo by bola najvyššia úroveň od októbra 2021

Rast miezd by mal zostať stabilný – priemerná hodinová mzda by mala vzrásť o 0,3 % m/m a 3,7 % y/y

Očakávaný nárast pracovných miest zatiaľ neznamená recesiu, no súlad medzi údajmi ADP a NFP by mohol byť pre Fed jasným signálom, že trh práce začína javiť známky slabosti.

Podľa Goldman Sachs by výsledok pod 100 tis. mohol spôsobiť pokles indexu S&P 500 o 0,25–1,5 %. Zároveň by výrazne vzrástli očakávania ohľadom znižovania sadzieb v USA. Peňažný trh aktuálne zaceňuje dve plné zníženia sadzieb do konca roka 2025.

Očakávania Fedu 🎙️

Pred zverejnením májovej správy NFP čelí Federálny rezervný systém náročnej úlohe – vyvážiť inflačné riziká s jemnými náznakmi oslabenia trhu práce. Nedávne vyjadrenia členov FOMC naznačujú, že súčasná úroveň úrokových sadzieb je považovaná za primeranú, pričom budúce rozhodnutia budú prijímané opatrne, na základe prichádzajúcich makroúdajov. Ak však pripravovaná správa NFP dopadne rovnako slabo ako posledné dve správy ADP, môže to Fedu poskytnúť vážne varovanie. Stredajšia ADP správa ukázala, že súkromný sektor vytvoril v máji len 37 tis. nových pracovných miest – najmenej od marca 2023 a hlboko pod očakávaniami 110 tis.

Zdroj: XTB Research

O niečo optimistickejší pohľad na trh práce prinášajú údaje o voľných pracovných miestach. Aprílový výsledok prekonal očakávania a dlhodobý klesajúci trend sa zdá byť stabilizovaný nad úrovňou 7 miliónov voľných pozícií.





Zdroj: XTB Research

Možné scenáre 🖋️

Slabá správa NFP (pod 100 000 nových pracovných miest):

Dopady: Výrazne nižší rast pracovných miest môže zvýšiť obavy zo spomaľovania trhu práce.

Reakcia Fedu: Takýto výsledok by mohol zvýšiť pravdepodobnosť, že Fed zváži zníženie sadzieb v blízkej budúcnosti. Na druhej strane je nepravdepodobné, že by Fed konal len na základe jedného slabého údaja.

Stredný scenár (približne 120 000–130 000 pracovných miest):

Dopady: Výsledok v súlade s aktuálnymi predikciami, signalizujúci postupné, ale nie znepokojujúce spomaľovanie.

Reakcia Fedu: Fed pravdepodobne zachová prístup „počkajme a sledujme“ a ponechá sadzby nezmenené, kým bude vyhodnocovať ďalšie údaje.

Silná správa NFP (nad 160 000 pracovných miest):

Dopady: Silný rast pracovných miest by poukazoval na odolnosť trhu práce napriek vonkajším tlakom.

Reakcia Fedu: Mohlo by to byť chápané ako signál na zachovanie alebo dokonca sprísnenie súčasnej politiky.

EURUSD (15-minútový graf)

Euro dnes oslabuje voči doláru, čo zodpovedá miernemu zotaveniu americkej meny voči všetkým menám skupiny G10. Po sérii poklesov si dolár našiel krátkodobú podporu – jeho predchádzajúca slabosť bola spôsobená napätím medzi USA a Čínou a sklamaním z tohtotýždňových makroúdajov (napr. ADP, ISM). Pár EURUSD klesol pod krátkodobý aj dlhodobý kĺzavý priemer na 15-minútovom grafe (SMA50 a SMA200), no zostáva nad novou psychologickou podporou na úrovni 1,14. Nedávna slabosť dolára bola spôsobená neistotou a otrasmi okolo americkej obchodnej politiky, no mimoriadne slabé údaje z trhu práce (NFP) by mohli spustiť špekulácie o možnom znižovaní sadzieb Fedom, čo by mohlo na dolár vyvinúť dodatočný tlak.

