Dolár rastie vďaka obchodu s ropou 📈 Alarmujúce zisky na USDJPY❗️

Dollar Index (USDIDX) rastie druhú seansu po sebe a hodinu pred finálnym rozhodnutím Fedu pod vedením Jeroma Powella pridáva ďalších 0,15 %. Americká mena dnes dominuje takmer celému forexovému trhu, pričom odpor kladú iba na ropu naviazaný kanadský dolár (USDCAD) a nórska koruna (USDNOK), ktoré sa aktuálne obchodujú bez výraznejšej zmeny.
Trh uteká od rizika
Trh prešiel do úplne defenzívneho režimu a apetít po riziku prudko klesol po nových správach týkajúcich sa konfliktu na Blízkom východe. Donald Trump v rozhovore pre agentúru Axios oznámil, že nezruší blokádu Hormuzského prielivu, kým nebude dosiahnutá dohoda zahŕňajúca iránsky jadrový program. Americký prezident údajne odmietol iránsky návrh dohody a naznačil možnosť obnovenia nepriateľských akcií.
Návrat kontraktov na ropu Brent (OIL: +6,4 %) nad psychologickú hranicu 110 USD za barel najtvrdšie dopadá na meny rozvíjajúcich sa trhov (napríklad juhoafrický rand, USDZAR: +1,8 %; maďarský forint, USDHUF: +1 %).
Poklesy zasahujú aj meny skupiny G10. Straty vedú antipodské meny (AUDUSD: -0,75 %, NZDUSD: -0,85 %), ktoré okrem iného ignorujú rast austrálskej inflácie z 3,6 % na 4,1 %. EURUSD, CHFUSD a GBPUSD ustupujú približne o 0,25 %.
Silná synchronizácia cien ropy a dolára potvrdzuje status dolára ako najdôležitejšieho bezpečného prístavu a zároveň poukazuje na riziko korekcie na USDIDX v prípade úľavy na cenách ropy. Zdroj: xStation5
Jen testuje prah bolesti
Spomedzi klasických bezpečných prístavov dnes utrpel najväčší zásah japonský jen (USDJPY: +0,5 %). Jen oslabil nad psychologickú hranicu 160 za dolár po aprílovom zasadnutí Bank of Japan, na ktorom guvernér Kazuo Ueda neposkytol jasný signál o načasovaní ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb centrálnej banky. Hoci swapový trh započítava 66 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v júni, absencia jastrabej komunikácie zo strany BoJ investorov povzbudila k ďalšiemu výpredaju meny.
Japonskí predstavitelia na čele s ministerkou financií Satsuki Katayama zostávajú vo vysokej pohotovosti a varujú pred reakciou na „špekulatívne pohyby“ okolo výmenného kurzu. JPMorgan odhaduje, že menová intervencia by mohla prísť ešte pred dosiahnutím úrovne 162 za dolár, najmä ak sa vláda rozhodne využiť prebiehajúce sviatočné obdobie v Japonsku.
Rozširujúca sa „divergencia“ v spreadoch výnosov dlhopisov medzi USA a Japonskom už takmer rok čiastočne ospravedlňuje obavy tokijskej vlády z hľadiska špekulatívnej povahy tlaku na rast USDJPY. Na druhej strane Japonsko – vzhľadom na svoju blízkosť ku konfliktu, vysokú expozíciu voči riziku nedostatku ropy a krehký hospodársky rast – jen fundamentálne nepodporuje, zvlášť pri absencii rozhodnej komunikácie BoJ. Zdroj: XTB Research
Jen je jedinou menou skupiny G10, ktorá tento mesiac voči doláru stráca. Zdroj: XTB Research
Tankovať sa bude opäť drahšie, nové maximá nie sú vylúčené
