💲⏬Dollar Index klesá o 0,5 %

Dolar oslabuje pred summitom ministrov financi├ş G7

Americk├Ż dol├ír v posledn├Żch d┼łoch op├Ątovne a v├Żrazne oslabil a moment├ílne sa pohybuje bl├şzko mesa─Źn├ęho minima. Investori netrpezlivo o─Źak├ívaj├║ zasadnutie skupiny G7, od ktor├ęho si s─żubuj├║ n├íznaky mo┼żn├Żch zmien v americkej menovej politike. Na trhu prevl├ída presved─Źenie, ┼że Spojen├ę ┼ít├íty nielen┼że akceptuj├║ slab┼í├ş dol├ír, ale mo┼żno cielene smeruj├║ k jeho ─Ćal┼íiemu oslabeniu s cie─żom podpori┼ą export a zmierni┼ą dopady obchodn├ęho deficitu.

Na americk├║ menu dolieha nieko─żko negat├şvnych faktorov. V prvom rade rast├║ obavy o stav verejn├Żch financi├ş USA. Rast├║ci rozpo─Źtov├Ż deficit a ned├ívne zn├ş┼żenie ├║verov├ęho ratingu podkop├ívaj├║ d├┤veru v dol├ír ako glob├ílnu rezervn├║ menu. Investori pristupuj├║ k financovaniu americk├ęho dlhu s ─Źoraz v├Ą─Ź┼íou opatrnos┼ąou, ─Źo sa prejavuje poklesom hodnoty dol├íra. Vzh─żadom na op├Ątovn├ę nap├Ątie na Bl├şzkom v├Żchode navy┼íe nemo┼żno vyl├║─Źi┼ą, ┼że dol├ír v pr├şpade eskal├ície nezaznamen├í typick├║ posil┼łuj├║cu reakciu. V├Żnosy z 10-ro─Źn├Żch americk├Żch ┼ít├ítnych dlhopisov dosiahli 4,53 %, teda ├║rovne bl├şzke febru├írov├Żm maxim├ím. Ak by sa v┼íak v Eur├│pe op├Ą┼ą objavili ekonomick├ę probl├ęmy alebo by rast v├Żnosov v Japonsku predstavoval probl├ęm pre tamoj┼íiu vl├ídu, dol├ír by mohol op├Ą┼ą z├şska┼ą priaze┼ł investorov.

Z poh─żadu obchodu s├║ prebiehaj├║ce rokovania o menovej politike a obchode s ├ízijsk├Żmi partnermi, ako s├║ Ju┼żn├í K├│rea a Japonsko, interpretovan├ę ako sign├íl, ┼że USA neform├ílne toleruj├║ slab┼íiu menu. Dol├ír tak str├íca vo─Źi hlavn├Żm men├ím a investori zni┼żuj├║ svoju expoz├şciu vo─Źi americk├Żm akt├şvam.

Geopolitick├ę nap├Ątie, ktor├ę tradi─Źne podporuje dol├ír ako bezpe─Źn├Ż pr├şstav, ost├íva aj na─Ćalej v pozad├ş. Aktu├ílne v┼íak in├ę meny, najm├Ą ┼ívaj─Źiarsky frank a japonsk├Ż jen, v prostred├ş neistoty posil┼łuj├║, ─Źo vytv├íra ─Ćal┼í├ş tlak na americk├║ menu. Aktu├ílne rokovanie ministrov financi├ş G7 v Kanade je len predohrou k summitu l├şdrov, ktor├Ż sa v tej istej krajine uskuto─Źn├ş v polovici bud├║ceho mesiaca.