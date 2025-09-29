DoorDash a Kroger spúšťajú rozšírený rozvoz potravín z 2700 predajní v USA

Od 1. októbra 2025 začne DoorDash ponúkať kompletný rozvoz potravín zo všetkých 2700 predajní reťazca Kroger v USA.
Doteraz bola ich spolupráca obmedzená len na vybrané položky, ako sushi, kvety či hotové jedlá v niektorých lokalitách.
Strategické dôvody a obchodné dopady
Kroger – najväčší potravinový reťazec v USA podľa počtu obchodov – považuje túto expanziu za spôsob, ako posilniť digitálny kontakt so zákazníkmi a získať nových používateľov.
Digitálny riaditeľ spoločnosti Kroger Yael Cosset zdôraznil, že spotrebitelia čoraz viac preferujú pohodlný rozvoz priamo z miestnych predajní – a Kroger tento trend aktívne podporuje.
Pre DoorDash to znamená výrazné rozšírenie portfólia v segmente potravín – Kroger sa tým stáva ich najväčším partnerom podľa šírky sortimentu.
Okrem samotného rozvozu plánujú firmy spolupracovať aj v oblasti retailovej reklamy, brandingu, dátovej analytiky a testovania nových doručovacích modelov.
Trhové prostredie a konkurencia
Rozšírenie prichádza v čase rastúcej konkurencie v segmente rozvozu potravín, kde hrá kľúčovú úlohu logistika a technologická platforma.
DoorDash aktívne buduje partnerstvá s národnými aj lokálnymi obchodníkmi a ponúka im infraštruktúru od objednávok až po správu zásob.
Amazon a Walmart zároveň investujú do vlastných doručovacích kapacít, čo zvyšuje tlak na tradičných hráčov ako Kroger.
Analytici považujú rozhodnutie Krogeru za nevyhnutný krok, ak chce spoločnosť udržať podiel na trhu a osloviť digitálnych zákazníkov.
Príležitosti a riziká
Partnerstvo môže priniesť vyšší počet objednávok, nové digitálne príjmy (napr. z reklamy) a lepšie využitie kamenných predajní Krogeru.
Na druhej strane je však rozvoz čerstvých potravín vo veľkom meradle logisticky náročný – akékoľvek chyby, oneskorenia či znehodnotenie tovaru môžu poškodiť dôveru zákazníkov.
Úspešná integrácia dátových systémov a koordinácia medzi oboma firmami budú rozhodujúce.
Konkurenčné reťazce môžu navyše reagovať cenovými vojnami alebo vernostnými programami, čo by mohlo tlačiť na ziskové marže.
