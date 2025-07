EasyJet pod tlakom nákladov na palivo a štrajkov – akcie klesli o 8 %

Akcie spoločnosti EasyJet vo štvrtok zaznamenali najväčší jednodňový pokles za posledný rok, keď oslabili až o 8 % po tom, čo spoločnosť oznámila, že jej zisk negatívne ovplyvnili štrajky riadenia letovej prevádzky vo Francúzsku a rastúce náklady na palivo. Od začiatku roka akcie stratili približne 11 % svojej hodnoty.

Podľa spoločnosti francúzske štrajky spôsobili dopad vo výške 15 miliónov libier, zatiaľ čo zvýšené výdavky na palivo znamenali ďalších 10 miliónov libier. Celkový negatívny zásah do výsledku tak dosiahol 25 miliónov libier (33,5 milióna dolárov).

Napriek tomu CEO Kenton Jarvis zdôraznil, že firma prijala „veľmi silné opatrenia“ na ochranu prevádzky, avšak dodal: „Žiadne opatrenie však nefunguje, ak sa francúzsky vzdušný priestor prakticky uzavrie.“

Na pozitívnej strane EasyJet uviedol, že napriek týmto externým vplyvom očakáva medziročný rast zisku. Metrika kapacity (available seat kilometers) by tento rok mala vzrásť o 9 %, pričom v druhej polovici fiškálneho roka sa tempo rastu mierne spomalí na 7 %, oproti 12 % v prvej časti roka.

Výsledky za tretí štvrťrok boli podporené posunom Veľkej noci do apríla, čo prispelo k zisku pred zdanením vo výške 286 miliónov libier. Spoločnosť zároveň uviedla, že dopyt po letoch zostáva silný, a to aj napriek krátkodobému oslabeniu rezervácií do destinácií na Blízkom východe, ako sú Turecko, Egypt a Tunisko, ktoré boli v júni ovplyvnené geopolitickým napätím. V súčasnosti sa však dopyt do týchto regiónov obnovuje.

EasyJet je prvou veľkou európskou nízkonákladovou leteckou spoločnosťou, ktorá zverejnila kvartálne výsledky. Nasledovať budú Ryanair a Wizz Air v priebehu nasledujúceho týždňa.

Graf EZJ.UK (D1)

Akcie EasyJet sa na dennom grafe prepadli na 4,886 GBP, čo predstavuje výrazný výpredaj po zverejnení hospodárskych výsledkov. Cena prudko prerazila obe kľúčové technické úrovne – EMA 50 (5,298 GBP) a SMA 100 (5,128 GBP) – čím potvrdila zhoršujúci sa trend. RSI sa prepadol na hodnotu 32,0, teda tesne nad hranicou prepredanosti, čo odráža silný predajný tlak. MACD sa naďalej prehlbuje pod signálnou líniou, čo potvrdzuje negatívne momentum. Z pohľadu technickej analýzy tak trh naznačuje prechod do novej zostupnej fázy.

Ak sa cena udrží pod 5,00 GBP, možno očakávať ďalší tlak na pokles, pričom najbližšia technická podpora sa črtá v oblasti 4,50 GBP, prípadne nižšie, ak sa negatívny sentiment prehĺbi. Celkovo akcie EasyJet vykazujú výrazné technické oslabenie a kým nedôjde k návratu nad kĺzavé priemery, ostáva krátkodobý výhlaď medvedí.

Zdroj: xStation5

