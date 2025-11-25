eBay čelí vyšetrovaniu vo Francúzsku pre podozrenie z predaja nelegálneho tovaru

- Francúzsko vyšetruje eBay pre podozrenie z predaja nelegálneho tovaru.
- Impulzom bolo vyšetrovanie štátneho dozorného orgánu DGCCRF, ktorý odhalil problematické produkty.
- Prípad môže mať dopady aj na iné platformy v rámci regulácií EÚ.
Francúzska prokuratúra začala vyšetrovanie proti americkému e-commerce gigantovi eBay pre podozrenie z predaja nelegálneho tovaru na svojej platforme. Informáciu pôvodne priniesol denník Le Parisien a neskôr ju potvrdil aj úrad prokuratúry.
K vyšetrovaniu došlo po tom, čo francúzsky spotrebiteľský dohľad DGCCRF pred dvoma týždňami oznámil, že pri kontrole eBay a ďalších online trhovísk narazil na ponuky zakázaného alebo nelegálneho tovaru. Podrobnosti o konkrétnych produktoch či rozsahu porušenia zatiaľ zverejnené neboli. Spoločnosť eBay sa k prípadu zatiaľ nevyjadrila.
Tento prípad môže mať širší dopad nielen na reputáciu eBay, ale aj na dôveru vo veľké digitálne platformy, ktoré umožňujú predaj tovaru tretími stranami. V kontexte EÚ, kde sa sprísňujú pravidlá na ochranu spotrebiteľov (napr. prostredníctvom aktu o digitálnych službách – DSA), by tento prípad mohol viesť aj k regulačným postihom.
Graf EBAY.US (D1)
Akcie spoločnosti eBay sa v posledných dňoch obchodujú v klesajúcom trende a aktuálne sa nachádzajú na úrovni 81,16 USD. Táto cenová hladina sa nachádza hlboko pod kĺzavými priemermi EMA 50 (86,97 USD) a SMA 100 (88,79 USD). RSI dosahuje hodnotu 40,2, teda blízko pásma prepredanosti, čo naznačuje slabnúci nákupný záujem a riziko pokračujúceho poklesu. Naopak, mierny rastový odraz z posledných dní môže byť len krátkodobou technickou korekciou.
Zdroj: xStation5
