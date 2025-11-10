Od októbra je viac ako 40 miliónov Američanov ohrozených nedostatkom potravín – čo to znamená pre trh?

Vláda v Spojených štátoch amerických je v súčasnosti v dôsledku sporu o rozpočtový zákon v stave odstávky, ktorý sa predĺžil a oficiálne sa stal najdlhším v histórii USA. Prekonal predchádzajúcu 35-dňovú odstávku, ku ktorej došlo tiež za vlády Donalda Trumpa. Ekonomické, finančné a sociálne dopady sa v ekonomike stále viac rozširujú.
Najnovšou krízou vyplývajúcou z vládneho shutdownu je problém s financovaním programu „SNAP“ alebo „Supplemental Nutrition Assistance Program“ (Program doplnkovej výživovej pomoci). Tento program funguje ako dotácia na nákup potravín pre Američanov, ktorí sa nedokážu sami uživiť. V súčasnosti program pokrýva 42 miliónov ľudí, čo predstavuje približne 12 % obyvateľstva USA.
Program mohol určitý čas fungovať z rezerv, ale tie sa vyčerpali. Dôsledky zastavenia financovania sú oveľa závažnejšie ako to, že veľká časť obyvateľstva sa ocitne pod hranicou životného minima. Program SNAP je hlboko zakorenenou súčasťou americkej ekonomiky a spoločnosti. Program SNAP je jedným z najefektívnejších programov svojho druhu v USA a vo svete.
- Ročne stojí približne 100 miliárd dolárov, ale každý dolár z tohto programu generuje odhadom 1,5 až 1,8 dolára v hospodárskej činnosti.
- Okrem toho každá miliarda dolárov môže udržať približne 13 500 pracovných miest.
Dôsledky pozastavenia programu sa prejavia v celej ekonomike. Prvými obeťami budú samozrejme jednotlivci, na ktorých sa program vzťahuje. Druhými budú spoločnosti a maloobchodné predajne, ktoré v rámci programu SNAP skutočne realizovali nákupy. Ide hlavne o spoločnosti Walmart a Kroger. Platby v rámci programu SNAP tvoria niekoľko percent všetkých výdavkov na potraviny v USA. Len pre Walmart to znamená pokles tržieb o viac ako 1,5 miliardy dolárov mesačne.
Výrazne znížené tržby v maloobchodných predajniach povedú k znižovaniu pracovných miest a vytvoria špirálu hospodárskeho poklesu v mnohých komunitách. Ten istý jav bude vyvíjať tlak aj na štátne rozpočty. Najchudobnejšie štáty, kde je ekonomická situácia už aj tak zlá, pocítia dôsledky týchto udalostí oveľa výraznejšie.
Odvtedy, čo trh začal zohľadňovať pozastavenie platieb SNAP, Walmart stratil viac ako 7 % svojej hodnoty (viac ako 57 miliárd dolárov kapitalizácie) a Kroger stratil podobnú sumu.
WMT.US (H4)
Zdroj: xStation5
Bližší pohľad na štatistiky a politické pozície konkrétnych štátov a strán v USA odhaľuje formu základnej dysfunkcie amerického systému a pomáha pochopiť, prečo shutdown pokračuje napriek zrejmým a čoraz vážnejším ekonomickým dôsledkom.
Predovšetkým Republikánska strana, ktorá v súčasnosti kontroluje najvýznamnejšie úrady v USA, presadzuje boj proti väčšine foriem sociálneho zabezpečenia. Každý deň, keď sa nevyplácajú dávky a dotácie, považuje GOP za úspech sám osebe.
Mnohým komentátorom, najmä mimo USA, uniká skutočnosť, že spomínaná sociálna podpora závisí hlavne od chudobných štátov, ktoré sú prevažne republikánske. Štáty, ktoré hlasujú za demokratov, sú v priemere oveľa bohatšie a menej závislé od dávok, a vlády štátov majú k dispozícii rad rezerv a iniciatív namiesto platieb SNAP.
